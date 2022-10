Le Classique: Alexis Sánchez y los suyos visitan la galaxia del PSG

Alexis Sánchez sabe de clásicos. Durante su carrera, ha sido partícipe de varios, tanto en Chile como en el extranjero. En el Viejo Continente, conoció de cerca el derbi del norte de Londres (Arsenal-Tottenham), El Clásico de la liga española (Barcelona-Real Madrid), el de Manchester (United-City) y el Derby della Madonnina (Inter-Milan). Este domingo, sumará uno más a la lista: Le Classique.

Así se denomina al enfrentamiento de los conjuntos más importantes del fútbol francés, el PSG y el Olympique de Marsella. Más que un cruce entre las potencias del torneo de los campeones del mundo, es el choque de dos mundos totalmente opuestos. El norte contra el sur. El poder contra el pueblo.

Los parisinos son la gran fuerza de la liga gala, a punta de los petrodólares de Qatar. Han conformado una verdadera constelación de galácticos, amparándose en una suculenta billetera. No cualquier club puede darse el lujo de tener una delantera con Messi, Neymar y Mbappé. Ese afán ocurre, sobre todo, en búsqueda del objeto de deseo de la dirigencia de Nasser Al Khelaifi: la Champions League. A la larga, tienen escaso contrapeso a nivel doméstico.

Por el otro lado, el elenco marsellés es el club más popular de Francia, cuya hinchada es tan numerosa como efervescente, llegando incluso a comportamientos que cruzan los límites de la convivencia entre rivales. Han tenido que jugar sin púbico en su estadio en varias ocasiones debido a sanciones. Esta confrontación ante el PSG se hizo creciente para el Marsella desde los años 90 al alero de Bernard Tapie, empresario y político que fue el dueño del OM (falleció en 2021).

Otra diferencia no menor entre ambos (más bien, sideral) dice relación con la valorización de sus plantillas. Según los datos de Transfermarkt, el equipo que tiene a cargo Christophe Galtier cuenta con un valor de mercado de 890 millones de euros (865 millones de dólares), mientras que el Marsella de Igor Tudor cuenta con un plantel valorizado “solo” en 255 millones de euros (US$ 248 millones).

Alexis y compañía desembarcan en el Parque de los Príncipes después de la victoria sobre el Sporting de Lisboa, por la Liga de Campeones, con un nuevo gol del tocopillano. Seis anotaciones en 11 partidos es el registro que muestra el artillero histórico de la Roja en el elenco marsellés. Siendo más meticuloso, AS70 anota cada 127,5 minutos con la camiseta del Olympique. Recibió el premio al mejor jugador del club en septiembre. “Hay que seguir así. Uno juega para que los fanáticos estén felices. Yo tengo una mentalidad ganadora. No me gusta perder y eso se contagia, mis compañeros deben pensar igual”, afirmó el ex Inter a los canales oficiales de la institución.

La última victoria del OM sobre el PSG fue precisamente en la ‘ciudad luz’, hace dos años. El 13 de septiembre de 2020, se impusieron por la cuenta mínima, con tanto de Florian Thauvin (campeón del mundo en Rusia 2018). Ese duelo terminó con cinco expulsados, entre ellos Neymar. Pese a la dificultad que representa la visita a París, en el seno del Marsella tienen confianza en lo que están haciendo. Así lo expresó el entrenador Igor Tudor.

“El grupo está bien, contento, motivado. Estamos en un buen momento que se prolonga desde hace varias semanas... Creo en mi sistema, en mi filosofía. Los jugadores no entenderían que cambio en un periodo positivo. Obtenemos resultados, da forma concreta a nuestros esfuerzos y genera confianza”, dijo el croata, en rueda de prensa.

Como local, PSG ha ganado tres de sus cuatro partidos en la liga. Y como visita, el Marsella registra los mismos guarismos. Duelo de alto voltaje en la capital.