Alejandro Tabilo consigue su primera victoria en el cuadro principal de un Masters 1.000

La actual temporada venía siendo bastante irregular para Alejandro Tabilo (184°). Luego de un 2020 muy bueno, donde una apendicitis le cortó el tranco ganador que tenía, se esperaba que diera el salto hacia el top 100. Sin embargo, al regreso de esa cirugía le costó engancharse, combinando buenos resultados con algunas actuaciones más débiles. Pero en la parte final de este año parece haber dado con la tecla y se instaló en la segunda ronda del Masters 1.000 de Indian Wells, tras derrotar al estadounidense Denis Kudla (95°), por 6-1 y 7-6 (0).

El tenista nacional se vio muy sólido en la cancha. Los dos partidos de las clasificaciones que disputó en un gran nivel le ayudaron a ratificar ese estado en la primera ronda. Muy acostumbrado a la pelota, el zurdo solo enfrentó complicaciones en el primer juego, donde su rival tuvo opciones para quebrarle, pero logró sostener su servicio. Inmediatamente le quebró al norteamericano y pudo controlar el parcial. Un nuevo quiebre en el sexto game ampliaría más la ventaja.

Con la primera manga adentro, el nacido en Toronto salió a buscar la ventaja. Logró ponerse 3-1. Sin embargo, no pudo sostener ese quiebre a favor y sufrió bastante con su servicio en los juegos siguientes. El jugador local cometió menos errores no forzados y también levantó el nivel, apoyado del público local. No obstante, Tabilo logró sortear ese bajón en su juego y mantuvo su saque hasta el tie break, donde realmente demolió a su rival y no lo dejó ganar puntos. Un golpe al pecho y un grito profundo fueron las expresiones de satisfacción que Tabilo dio.

En segunda ronda, su rival será el italiano Matteo Berrettini (7°), en lo que será un enorme desafío para el chileno, quien por primera vez ganó un duelo en un cuadro principal de Masters 1.000.