Joan Laporta: “Tuve la esperanza de que Messi jugara gratis”

El presidente del club Barcelona, Joan Laporta, se refirió a la salida de Lionel Messi después de que el argentino no renovara su contrato y terminara partiendo al PSG.

El directivo insistió en que se le dejó partir para poder evitar poner en riesgo la situación económica del club.

“En ningún momento pienso en dar marcha atrás. Pienso que estoy haciendo lo mejor para el Barça. Nadie puede poner en riesgo la institución”, comentó en diálogo con el programa El Món a RAC1.

“Sí tuve la esperanza de que a última hora Messi dijera que jugaría gratis. Eso me hubiera gustado y me hubiera convencido. Entiendo que la Liga lo hubiera aceptado. Pero no se lo podemos pedir a un jugador de su nivel”, añadió.

“Lo pensé porque lo conozco, subió conmigo al primer equipo, ayudé mucho a su familia... Él sabía que cuando recuperaríamos la economía se le correspondería...”, prosiguió Laporta.

Apoyo a Koeman

Hace algunos días el técnico del Barcelona, Ronald Koeman había manifestado tras la segunda derrota de los azulgranas en la Champions League que se sentía “muy respaldado por los jugadores”, pero que desconocía si también tenía el apoyo del club.

Ante esto, Laporta fue claro. “Nuestro entrenador es Koeman. Estamos con él hasta el final. Estamos orgullosos de tenerlo como técnico. Tenemos que darle este margen de confianza para cambiar la situación deportiva. Acabamos de comenzar”, expresó.

“La gente que piense lo que quiera. En ningún momento jamás he dicho que no sea Koeman. Creo que merece el margen de confianza. Es una decisión que es la que más conviene”, insistió.

También tuvo palabras para el modo de juego que el neerlandés intenta aplicar en sus dirigidos. “Cuando me la ha explicado Koeman, la entiendo. Todos tenemos nuestro tema ideal. Siempre he respetado a los profesionales. Me pasó con Rijkaard y me pasó con Guardiola. Y quiero que también me pase con Koeman. He osado en darle mi opinión y me la ha rebatido con aspectos técnicos que los he entendido”.