“Los clásicos no se juegan; los clásicos se ganan”: los vibrantes relatos peruanos que le enrostran la victoria a Chile

En Perú, los enfrentamientos ante Chile se viven con una total intensidad. Por factores que superan lo deportivo, la rivalidad se palpa y se traspasa a los medios de comunicación, que se confunden con los hinchas al momento de analizarlos. Más aún después de una victoria como la de ayer, inobjetable desde todo punto de vista, para la escuadra de Ricardo Gareca, que mostró rendimientos mucho más elevados que los que exhibieron los jugadores de la Roja.

Los principales relatores radiales del Rímac se dieron un festín. Primero, con los aciertos de Christian Cueva y Sergio Peña. Y luego, naturalmente, al ver caído al enemigo de siempre. Más todavía porque la escuadra de Martín Lasarte había mostrado un rendimiento paupérrimo en la cancha del estadio Nacional de Lima.

Sin filtro

“Los clásicos no se juegan; los clásicos se ganan”, fue una de las frases que más se repitió en las narraciones de los enloquecidos relatores. Naturalmente, los autores de los goles, Cueva y Peña se llevaron los elogios. Aladino, el apodo que le asignan al ex volante de Unión Española, se llenó de alabanzas. “Sergio no perdona”, resaltaron después de la segunda conquista. “Perú le gana el clásico a Chile”, destacaron. “Seguimos prendidos del sueño de llegar a Qatar”, añadieron en relación a un objetivo que, como Chile, veían alejarse.

Otros fueron más allá. “Llora, Chile, llora”, fue una de las frases que eligieron para festejar la victoria.

Incluso hubo tiempo para comparar las reacciones que, paralelamente se producían en las emisoras chilenas después de cada conquista del equipo de Ricardo Gareca.