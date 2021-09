Koeman: “Me siento respaldado por los jugadores, por el club no sé”

El Barcelona sigue sin poder levantarse. La irregular campaña en el torneo local y las derrotas conseguidas en la Champions League siguen complicando la continuidad de Ronald Koeman al mando de la dirección técnica del club azulgrana.

En especial tras la segunda goleada registrada en la Champions League de este miércoles en la que cayeron por 3-0 en su visita contra el Benfica, la que se suma a la que le propinó el Bayern Múnich en la primera fecha por el mismo resultado.

Por lo mismo, tras el partido Koeman manifestó que se siente “muy respaldado” por los jugadores, pero al ser consultado sobre si pasa lo mismo con el el club respondió con un contundente “no sé”.

En cuanto a su proyección a cargo del equipo, indicó “no puedo decir nada de mi futuro. No sé qué piensa el club, no está en mis manos, y por eso no quiero contestar nada. Ya veremos. Acepto el mundo en el que vivimos los entrenadores”, agregó.

En cuanto al resultado del partido, comentó que “el resultado final es duro de aceptar. No se corresponde con lo que ha pasado sobre el césped. A pesar de ir perdiendo, hemos jugado bien hasta el 2-0. La gran diferencia es que ellos han marcado y nosotros no. Hemos desaprovechado cuatro ocasiones”, analizó.

El Benfica goleó por 3-0 al Barcelona en la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League. Foto: AFP.

Tras esto, apuntó a los jugadores. “Hay muchos equipos que defienden mejor que nosotros. Hemos estado algo blandos. Somos inferiores a muchos conjuntos de Europa en físico y velocidad y tenemos que ganarles gracias a nuestro juego. Y eso es lo que hemos intentado hacer, pero no hemos sido eficaces”, indicó.

“No voy a discutir el nivel de este equipo. No se puede opinar de un equipo que no tiene que ver con lo que era en los últimos años. Estamos en un momento en el que hemos cambiado muchas cosas y nos faltan algunos efectivos. Estoy cansado de repetir siempre lo mismo. Hemos perdido a los jugadores que marcaban las diferencias. Para mí es más claro que el agua. Esta es la realidad”, comentó más adelante.

Y aunque reconoció que “el culpable siempre es el entrenador” agregó que “también tenemos que exigir más a los futbolistas”.