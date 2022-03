Alejandro Tabilo se exige para llegar a las semifinales del Challenger de Santiago

El momento de Alejandro Tabilo (96°) es sencillamente proverbial. El zurdo está demostrando que el circuito challenger le está quedando chico. Ya está en semifinales en Santiago, en el que parece ser su último certamen de este tipo en mucho tiempo, pues su horizonte apunta hacia los ATP, donde ya confirmó que la responsabilidad no le queda chica.

Este viernes en los cuartos de final en el Club Manquehue, su rival fue el checo Vit Kopriva (165°), a quien derrotó por 6-2, 4-6 y 6-3, en un encuentro en el que se exigió bastante y pudo sobreponerse a momentos complejos, especialmente en el segundo set, donde sufrió con su segundo servicio y con el alza de su rival.

Apelando a todo su oficio y talento, el pupilo de Guillermo Gómez logró marcar diferencias y meterse en la ronda de los cuatro mejores, donde se enfrentará, alrededor de las 12.30, con el peruano Juan Pablo Varillas (117°), quien se impuso al brasileño Matheus Pucinelli de Almeida, por 7-5 y 6-2.

“Kopriva estaba jugando muy bien. Empecé muy firme, muy agresivo, ordenado con la táctica... En el segundo set empezó a tirar más él, me desconcentré con algunos tiros de él. Casi recupero en el segundo, pero tenía la esperanza de que estaba jugando bien, así que seguí con todo en el tercero”, comentó el chileno.

Asimismo, valoró su capacidad para recuperarse de momentos adversos. “Es la confianza de saber que puedo estar ahí, aunque se me vaya un poco el partido, tengo la capacidad de volver. Me lo he estado demostrado en cada partido y estoy tratando de usar eso como experiencia”, señaló.

Una nueva victoria de Ale lo dejará bordeando el top 90 y le asegurará prácticamente su ingreso a Roland Garros y Wimbledon, debido a que defiende muy pocas unidades en los meses venideros, por lo que su ascenso en el ranking es cosa de tiempo y buena salud.