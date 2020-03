Alejandro Tabilo: “Se extrañó un poco a Marcelo Ríos”

La imagen de Alejandro Tabilo (22) irrumpió con fuerza este año. En estos casi tres meses de temporada, el tenista número 173 del mundo ha tenido un prometedor inicio: superó la qualy de su primer grand slam en Australia, que incluso lo llevó a avanzar de ronda, y clasificó a octavos de final en Santiago. Junto con estos hitos, también le tocó, por sorpresa e infortunios, debutar como singlista titular en la Copa Davis.

Tras el certamen, y en medio de un sin fin de viajes, Tabilo se tomó unos minutos para conversar con La Tercera sobre los próximos desafíos que tendrá y sus impresiones de la derrota en la serie de Copa Davis ante Suecia.

Estaba muy cerca de entrar a la qualy de Indian Wells, pero el coronavirus provocó que se suspendiera el torneo, ¿cómo se lo tomó?

Fue duro. Es un torneo muy conocido y uno de los más grandes después de los grand slam. Nos tomó de sorpresa.

¿Y qué le dijo su técnico?

Lo llamé inmediatamente cuando me enteré. No lo podía creer. Para mí no es tan grave porque aún estaba dos puestos afuera, pero tenía los pasajes listos desde Suecia. Pero como vengo de tantos torneos por lo menos me sirve para descansar. Ahora aprovecharé de ir a Toronto para ver a mi familia.

¿Tiene temor por el virus?

De eso estuvimos hablando con el médico de la Copa Davis. El virus en sí no me preocupa tanto, porque es un resfrío, pero el asunto es que no se expanda tanto.

Pueden seguir suspendiendo más eventos deportivos, ¿cómo se trabaja sabiendo eso?

Es preocupante. Es como quedar sin trabajo. Espero que el ATP tome mejores precauciones y nos pueda avisar con más tiempo si un torneo se podrá hacer o no.

Ante este escenario, ¿qué medida le parecería adecuada para seguir con el circuito?

Por precaución jugarlo sin público. El circuito tiene que continuar. Obviamente sería raro. Una de las razones por las que uno juega es para darle un show al público y a la gente.

Hace poco sufrió una lesión, ¿qué le pasó?

Tengo una pequeña molestia en mi costilla derecha. En Canadá aprovecharé de hacerme exámenes y ver qué es lo que tengo.

Pero, ¿cómo anda físicamente?

Físicamente me siento bien. Todos los torneos que he jugado he podido aguantar bien. Jugué a un gran nivel en la Copa Davis. Tengo la confianza muy alta. Veré la molestia que tengo para seguir jugando.

Ha tenido un gran inicio de temporada, ¿qué desafíos se plantea para este año?

Hemos hablado eso con Guille y nuestra meta era top 150, pero estamos por ahí desde que empezó el año. Por mí, sería top 100, que es lo ideal para la forma en la que empecé el año. Lo importante es que tengo que seguir jugando a este buen tenis.

¿Subir de ranking es una presión para usted?

Ahora no ha sido tanta. Eso es lo que hemos cambiado con Guille. Antes estaba muy enfocado en cómo iba subiendo y desde el año pasado que empezamos a tomar los torneos partido por partido, y lo que venga, que venga. Eso me ha ayudado a no estar presionado por el ranking.

Respecto a la Copa Davis, ¿qué significó debutar como singlista por Chile?

Un momento muy especial. Desde chico que era mi sueño. Con mi familia venía trabajando para esto. Fue un momento inolvidable y de los más importantes de mi carrera.

¿Cómo definiría la serie con Suecia?

Fue muy dura sin nuestros dos principales singlistas. Para nosotros ser titulares fue un momento importante. No nos fue mal y nos ayuda mucho para la experiencia.

¿Qué conclusiones saca después de la serie?

Tenemos un equipo muy joven y muy buenos jugadores, que van saliendo. Pude demostrar que tenemos más jugadores después de Garin y Jarry y que estamos todos en un muy buen nivel.

Estuvo a punto de ganar el segundo partido, ¿cómo se tomó ver que se le escapó la victoria?

Demostré un muy buen nivel e hice un buen partido. Estuve cerca de la victoria. Me fui contento con el desempeño.

El Chino Ríos no pudo estar, ¿los consejos de un zurdo como él le hicieron falta?

Sí, obviamente ayuda, pero siempre él puede hablar por mensajes y llamar o algo así. Entonces puede estar ahí, en sí. Pero obviamente se extrañó un poco a Marcelo.

¿Qué mejoraría de su juego?

Me gustaría ser un poco más agresivo. Moverme más por el lado y mejorar el revés. Eso sería ideal.

¿Tiene un ídolo en el tenis?

Siempre me ha gustado mucho como juega Rafael Nadal y cómo es en la cancha. Desde chico me vestía como él.