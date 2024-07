“Alemania puede estar orgullosa”: la sentida carta de despedida de Toni Kroos

La eliminación en los cuartos de final de la Eurocopa tuvo un doble dolor para Alemania. Primero, por quedar en el camino en su torneo, siendo local y con la obligación de mostrar una buena cara. Segundo, porque la derrota con España significó el fin de la carrera deportiva de Toni Kroos. Pese a demostrar su vigencia, con 34 años, el laureado mediocampista alemán disputó su último partido como profesional, tras el fin de la expedición germana en la Euro.

Fue el 21 de mayo pasado cuando se conoció que Kroos no iba a renovar su vínculo con el Real Madrid y que colgaría los botines al finalizar la temporada. Acabó su ciclo con los merengues ganando la Champions League, frente al Borussia Dortmund. El añadido tuvo cinco presentaciones con el seleccionado germano en la Euro. Con su retiro, el talentoso mediocampista aprovechó para postear en sus redes sociales una sentida carta de despedida, en la que expone sus sensaciones de bajar el telón jugando por su país.

“29/9/2023 sonó mi teléfono. La persona que llamaba: Julian Nagelsmann. Petición: regresar a la selección nacional. El primer pensamiento en mi mente: ¡No soy estúpido! El primer pensamiento en mi corazón: ¡Joder, sí! Como todos sabemos, es el corazón el que decide”, comienza su mensaje.

“Mi primer pensamiento esta mañana del 6/7/2024: Me alegro de haberlo hecho. A pesar de toda la tristeza y el vacío desde el pitazo final de ayer (viernes). He visto más en el equipo de lo que ha demostrado en los últimos años. ¡Pero no esperaba que fuera posible en tan poco tiempo tener una oportunidad real de ganar el título y volver a estar a la altura de los mejores. ¡Es por eso que estoy muy orgulloso de lo que hizo este equipo!. Y toda Alemania puede volver a estarlo. Un agradecimiento especial a todos los que han hecho de esta Eurocopa en casa algo especial”, añadió.

Además de agradecer por el cariño, Kroos le solicita a sus compatriotas seguir apoyando a la selección, pese a que no se han obtenido logros en el último tiempo. “A nivel personal, me gustaría dar las gracias por el calor y el afecto realmente especiales de las últimas semanas. Ha sido muy especial. Y por último, una petición: Ahora que Alemania ha recuperado a su hijo predilecto: ¡no lo dejen escapar! El viaje de este equipo continúa. ¡Y ayuda brutalmente si te mantienes a su lado incluso en las fases malas! Porque les puedo asegurar una cosa: ¡Este es un grupo de grandes personas que lo darán todo para triunfar!”, escribió.

En la parte final de su carta, Kroos aprovechó para mandarle un mensaje a Pedri, quien se fue lesionado en el minuto 6 tras una dura entrada del alemán. “Y una última cosa que es muy importante para mí: ¡Perdón y que te mejores pronto, Pedri! Lógicamente no era mi intención hacerte daño. Una pronta recuperación y todo lo mejor. Eres un gran jugador”, expuso Kroos. El futbolista del Barcelona se perderá el resto de la competencia.