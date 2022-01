Alexis critica el manejo de los clubes chilenos con los jóvenes: “No los cuidan”

Ya se restan las horas para la fecha 15 de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. A un día del encuentro clave que tendrá la Selección Chilena frente a Argentina, Alexis Sánchez conversó con el sitio oficial de La Roja. El goleador histórico dejó en claro que se vienen dos tareas complejas: “Jugar en La Paz y contra Argentina siempre ha sido difícil”.

El tocopillano retorna a Calama, el lugar en que debutó como futbolista hace más de una década. “Aquí empezó mi carrera a los 15 años. Le tengo un gran cariño a esta ciudad”, aseguró.

“Hay mucha gente que me ayudó, a quienes les agradezco día a día”, agrega el formado en Cobreloa, en referencia a sus años en la capital de la Provincia de El Loa.

Alexis Sánchez jugando por Cobreloa en el Estadio Municipal de Calama, hoy Zorros del Desierto.

Ganar para responder

El equipo nacional arribó a la segunda región en la madrugada del lunes. Para sorpresa de los futbolistas, los hinchas los esperaron a la salida del aeropuerto y en la entrada del hotel, pese a la hora.

Un cariño al que solo se puede responder en la cancha: “La única forma de contestar a los fanáticos es jugando bien y ganando, para que se sientan contentos”.

La doble fecha arranca este jueves para La Roja. A las 21:15 horas recibe a Argentina en el Estadio Zorros del Desierto y a las 17:00 horas del martes visita a Bolivia en el Hernando Siles de La Paz.

Alexis Sánchez fue el autor del tanto de Chile en el empate 1-1 ante Argentina en la primera rueda de las Eliminatorias. (Imagen: AGENCIAUNO)

“Los clubes no cuidan a los jóvenes”

El atacante del Inter de Milán no solo se refirió a los encuentros venideros. También tuvo palabras al respecto de la formación de jugadores en Chile. Un tema que es constante cuando se habla de la selección, ya que cada vez estamos más cerca del fin de las carreras de los futbolistas de la Generación Dorada.

Para el 7, falta trabajo por parte de los equipos nacionales, ya que, en su opinión, hay materia prima: “Muchas veces los chicos hacen las cosas bien en la selección, pero en los clubes no los cuidan. La alimentación no es buena y no duermen bien”.

“Yo llevo catorce años en la selección y he visto venir a jóvenes que son muy profesionales y sacan lo mejor de si. Pero el proceso por el que pasan no está tan desarrollado como en Europa”, agregó el Maravilla.

Alexis Sánchez cree que en Chile se debe aspirar a que los jugadores den el salto a la élite del balompié y no a los mercados que la mayoría observa cuando empieza el periodo de fichajes. “Hoy en día están todos yéndose a México o Brasil. Además, cada vez quedan menos chilenos en el extranjero. En otros países, como Colombia, se van a Europa y a eso debemos aspirar”.