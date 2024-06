Alexis Sánchez sorprende al sumarse como uno más del plantel del Betis para despedir a Claudio Bravo

El fin de la temporada del fútbol español trae además una partida. Claudio Bravo finalizó su contrato con el Real Betis, cuadro con el que estuvo vinculado durante cuatro temporadas, siendo clave en la obtención del título de la Copa del Rey 2021-22.

El portero de 41 años compartió algunas palabras a través de los canales oficiales de los verdiblancos. “Agradecerles todo el cariño, todo el respeto que me han brindado dentro y fuera del campo. Eso para mí es oro puro. Siempre he intentado hacer las cosas de la mejor manera posible, he tratado de esforzarme hasta el último día de mi estadía en el club”, señaló de entrada el guardameta que disputó 74 partidos en el club.

“Lo vuelvo a repetir, muchísimas gracias por todo, acá se llevan un bético más, de corazón, a Chile, aquí dentro de Sevilla o donde me toque estar viviendo, porque estamos encantados en esta ciudad que nos ha brindado tantas alegrías y sobre todo con el club, que a mí me infla el corazón hablar de Betis”, agregó.

Claro que la serie de publicaciones en honor del portero no se quedaron ahí, pues los sevillanos también dieron a conocer un registro con algunos de los compañeros que tuvo Bravo en el Betis y que además contó con la presencia de Alexis Sánchez.

“Hola Claudio, amigo mío. La gente ahí en Betis veo que te quiere mucho, siempre un profesional, hemos ganado muchas cosas juntos en la selección y una gran persona”, indicó de entrada el atacante.

“Para mí, uno de los mejores arqueros del mundo y te mando un fuerte abrazo, amigo”, añadió el goleador de la Roja.

Otro de los que aparecieron fue el defensa Marc Bartra. “Claudio, amigo. Ha sido un auténtico placer, te voy a echar muchísimo de menos y simplemente te quiero dar las gracias como amigo, como compañero y me siento muy orgulloso de haberlo compartido contigo, de pasar años magníficos, de ganar títulos”.

Desde México, Andrés Guardado, hoy en el Club León, señaló que “mi viejo, cómo estás Claudio, güey. Quiero desearte todo lo mejor en todo lo que venga, decirte que te quiero mucho, que para mí fue un verdadero orgullo compartir en un vestuario contigo, de aprender de ti, de conocerte como persona, de considerarte mi amigo”.

“Simplemente agradecerte todos estos años, mandarte un abrazo bien grande y aquí en México vas a tener un amigo para toda la vida. Una carrera espectacular, ejemplar, un profesional de los pies a la cabeza, del primer hasta el último día. Un abrazo grande”, cerró el mexicano.

En la misma publicación, Bravo aprovechó de agradecer el gesto. “Que alegría ver a todas esas personas que uno tanto quiere y admira. Son todos muy grandes. Unos verdaderos genios, un placer para mí poder compartir muchas cosas con todos ustedes. Siempre en mi corazón y para lo que necesiten siempre estaré”, comentó el chileno.

Por lo pronto, Claudio Bravo se encuentra preparándose para sostener un nuevo duelo con la Selección. El guardameta ya se encuentra bajo las órdenes de Ricardo Gareca preparando el amistoso contra Paraguay que está fijado para este 11 de junio contra Paraguay en el Estadio Nacional, encuentro preparativo para la Copa América que se desarrollará en algunas semanas más en Estados Unidos.