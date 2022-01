Alfonso Parot, tranquilo tras la derrota de la UC en la Supercopa: “Nos duele, pero esto recién comienza”

Alfonso Parot no tuvo problemas en abordar lo vivido en la cancha del Ester Roa durante la final de la Supercopa. Pese a la derrota, el defensa de la UC se mostró tranquilo por lo mostrado y con la mirada 2en lo que viene.

“Tuvimos opciones, no 100% claras, porque estábamos un poco imprecisos para terminar la jugadas. Ellos tuvieron dos e hicieron los dos y en esta clase de partidos, con dos equipos grandes peleando, cuando te la clavan es difícil poder dar vuelta el resultado”, comenzó diciendo el lateral de los cruzados. Un análisis concreto, el cual no quiso justificar con la diferencia de la preparación que tuvieron ambas escuadras.

“Es verdad que tuvieron mayor preparación en partidos cuanto nivel de partidos de competencia, pero nosotros también tuvimos amistosos, no contra equipos tan importantes como el de ellos, pero no es excusa. Nosotros igual entrenamos bien y nos reforzamos mucho y a veces las cosas no salen. Son justos ganadores”, lanzó.

Al ser preguntado por si el marcador reflejaba lo vivido en la cancha, el defensa no tuvo dudas. “Antes que los tontos de siempre destrozaran todo el estadio, ellos eran superiores y después nos volvimos a enchufar. Es tiempo de seguir corrigiendo los errores. Estamos tranquilos, esto recién comienza. Obviamente nos duele porque somos un grupo de jugadores que les gusta ganar, pero esto recién comienza y nos vamos tranquilos”, concluyó.