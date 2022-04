Alfredo Stöhwing aterriza a Edmundo Valladares en su presentación como presidente de ByN: “Los logros del último año fueron de todos, no solo del Club Social”

Un nuevo ciclo comenzó en Blanco y Negro. Alfredo Stöhwing asumió la presidencia de la concesionaria y ya realizó su primera actividad en su nuevo cargo. Fue en una rueda de prensa, en donde habló de todo. La relación con el Club Social y Deportivo, el futuro de Daniel Morón, el rechazo de los hinchas y sus planes a futuro fueron algunos de los tópicos que abordó.

Pero no comenzó con preguntas. En sus primeros minutos sobre una silla en la que se le verá en los próximos tres años, Stöhwing dio un pequeño discurso. “Asumo este desafío con mucho orgullo y responsabilidad, y honestamente también con sorpresa. Reconocemos el trabajo realizado por el Club Social, agradecemos todo el esfuerzo y compromiso. Nuestra intención es continuar por esa misma línea”, arrancó diciendo, para luego mencionar sus objetivos en este proceso. “Vamos a trabajar en mantener la armonía y el trabajo en equipo; los hinchas como prioridad y los funcionarios. Mejorar la experiencia estadio es prioritario, mantener y mejorar la importancia del Fútbol Femenino y nuestros cadetes”, añadió.

Ya en el tramo de las preguntas, las primeras consultas fueron en relación a la gestión de Valladares. “No tengo ninguna crítica a las cosas que se venían haciendo. Se había progresado mucho. Nuestro sector le hizo ver al CSyD que era razonable construir una alianza a más largo plazo y formal. Veíamos mucha consolidación en un proyecto así y la idea es que nuestro sector tomara la vicepresidencia y en un inicio lo aceptaron, pero con unas condiciones que no pudimos aceptar”, comentó el nuevo presidente.

Aunque tuvo un lapsus para dejar en claro que los éxitos también se debieron al trabajo de su bloque. “Se dice que Colo Colo en el último año lo hizo muy bien y efectivamente ha tenido un periodo en que ha mejorado sustancialmente en lo deportivo, que se han ordenado las finanzas, pero el error en ese titular es que no solo el Club Social fue el que lo lo logró. Nosotros aportamos mucho, hicimos mucho trabajo silencioso en muchas áreas y uno debe ser justo en que los logros que tuvimos este año fueron de todos y no solo de ellos”, acotó.

Una postura a la que siguió refiriéndose, incluso agregando que les propuso el puesto de la vicepresidencia. “Espero que las relaciones hayan quedado muy bien. Yo personalmente me siento con una relación muy buena con Edmundo y Edison, de hecho propuse a Javiera (García) que asumiera como vicepresidenta, pero ella no aceptó. Yo feliz de que se hubiera dado. No tengo ningún problema en trabajar con nadie, creo que el CSyD tiene un gran valor”, agregó.

Respecto a la continuación de Daniel Morón en la gerencia deportiva, uno de los temas más bulliciosos del último tiempo en los albos, Stöhwing fue claro. “Terminado el directorio mi primer llamado fue a Daniel Morón. Creo que debe seguir acompañándonos. No me cabe duda que va a seguir con nosotros y trabajando; mi apoyo es completo”, anunció, en forma de primicia.

Pero uno de las preguntas más llamativas fue cuando se le preguntó por la constante molestia que tienen los hinchas sobre la administración de Blanco y Negro. “Comparto en alguna medida la molestia de los hinchas. Hay varios períodos donde no se han hecho las cosas bien y ha existido mucho personalismo. Por eso trato de bajarle el perfil al cambio. Pero nada se soluciona de un día para el otro”, comentó sin ahondar en los nombres a los que se refería al hablar de “personalismo”.

Finalmente contó que habló con Gustavo Quinteros y le bajo el perfil a este nuevo cambio en la administración alba. “Conversé con Gustavo y le pedí por favor que no le diera importancia a esto, que es simplemente un cambio de persona. Lo que a todos nos interesa es el partido de mañana, y ojalá que todos sigamos trabajando en equipo para el bien de Colo-Colo”, concluyó.