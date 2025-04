Alfredo Stöhwing: “Le ofrecimos a Edmundo Valladares la presidencia y vicepresidencia por tres años”

Este lunes, Colo Colo vivirá una jornada clave, con la Junta de Accionistas de Blanco y Negro, donde hay dos opciones: la continuidad de Aníbal Mosa o el arribo del Club Social a la presidencia, con el apoyo del bloque que lidera Alfredo Stöhwing. Este último aborda las elecciones.

¿Cuáles son sus expectativas para la Junta de Accionistas?

Trato de estar positivo frente a todos los acontecimientos. Estamos en el centenario y pensamos que se puede hacer un gran trabajo hacia adelante, por eso le ofrecimos al Club Social que asuma la presidencia y la vicepresidencia, sin condiciones por los próximos tres años.

¿En qué consiste ese apoyo?

Tocamos diferentes aspectos para realizar un proyecto concreto, que mira a mejorar el rendimiento deportivo, tanto del masculino como del femenino, que también nos interesa harto. Creemos que hay posibilidades de alcanzar una Copa Libertadores si hacemos algunas inversiones razonables, el fútbol joven, que al Club Social le interesa mucho y a nosotros también. Creemos, además, que se puede aprovechar la vinculación con el Club Social para que participe activamente a través de sus filiales, también tomar el museo y que la asistencia al estadio sea mayoritariamente de socios, que pueden tener un mejor comportamiento que el público promedio.

¿Cómo fue la recepción?

Estoy esperanzado de que el Club Social lo analice positivamente y me parece que será muy bueno para el club que tomen la presidencia y la vicepresidencia por los próximos tres años. Ellos escucharon, siempre consideran mucho a sus bases. Nos dijeron que les parecía muy interesante y quedaron de analizarlo.

¿Cree que la presentación de la maqueta del estadio es una movida electoral de Aníbal Mosa?

Creo que desgraciadamente es probable que sea una cosa un poco populista. Nosotros somos partidarios, por supuesto, de la remodelación del estadio, de hecho aquí empezamos el plan de remodelación, pero presentar un aumento del aforo tiene consecuencias súper importantes para el proyecto, mover la estructura y aumentar el aforo significa tener que pedir todos los permisos, y eso se demora fácilmente cinco, seis y hasta siete años para empezar el proyecto y después una construcción larga en que probablemente haya que cerrar el estadio. Nosotros estamos a favor del estadio, pero preferimos una remodelación manteniendo el actual aforo porque nos parece que los hinchas no pueden esperar más. Yo creo que eso se puede hacer en alrededor de dos, tres años máximo y entregarle un estadio de primer nivel lo antes posible.

¿Cree que Mosa tiene asegurada la continuidad?

Aníbal se mueve, ya vimos lo eficiente que es respecto de estos temas, así que no sabría cómo decirle eso. Yo no me meto mucho en todo esto, solamente me reuní con Edmundo para ofrecerle un proyecto largo y esperamos que ellos lo vean positivamente. Siempre he pensado que a ellos les corresponde administrar el club, pero es decisión de ellos. O sea, claramente uno se pregunta en qué favoreció al Club Social este voto por Aníbal Mosa.

¿Cuánta responsabilidad hay de esta administración o quizás de toda la mesa de Blanco y Negro en temas de violencia?

Es duro y difícil, hay una cuestión país. No es bueno referirse al tema, habiendo una tragedia como la que hubo, pero si uno mira las responsabilidades, el club estaba sin Gerencia de Operaciones y Seguridad desde mediados del segundo semestre del año pasado. Insistimos en que nos parecía muy irregular y que no se podía jugar con la seguridad. Finalmente en ese famoso directorio, que tuvo los problemas que todos conocemos, la administración presentó tres candidatos, dos que tenían un excelente currículum, pero se decidió por una persona que ya había trabajado con el presidente en años anteriores y que su experiencia era más bien en la Dirección de Aduanas y en el Ministerio de la Cultura, pero sin ninguna relación con temas de seguridad, y me he tomado la sorpresa de que en los informes de seguridad del gobierno que se han presentado la cantidad de infracciones y de incumplimientos en materia de seguridad eran alarmantes. Y de hecho en la reunión siguiente pedimos su renuncia debido a toda esta tragedia, pero el directorio se manifestó en contra. Así que hemos tenido la máxima preocupación y yo creo que obviamente que había responsabilidad de la administración de Blanco y Negro en los resultados trágicos que tuvimos.

¿Hay alguna autocrítica de ustedes como bloque?

Siempre uno comete errores, yo lo acepto y estamos dispuestos a escuchar y a conversar cualquier crítica, cualquier forma en que uno pudiera mejorar. Desgraciadamente a mí me gustaría que hubiera un espíritu de equipo en el club. Cuando alguien toma la presidencia, no siento que todo el resto apoye, pero nunca se ha podido porque ya sabemos la situación, desgraciadamente, de la presidencia, de que en realidad pasan la aplanadora y uno no se entera de nada.