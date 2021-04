Alfredo Stöhwing, líder del bloque Vial en Colo Colo: “Apoyaremos al candidato a presidente que postule el Club Social”

En Colo Colo no hay tranquilidad. Frase que en el Monumental se ha convertido en un lugar común durante las últimas temporadas. La disputa implacable entre los dos bloques mayoritarios de Blanco y Negro ha coincidido con pésimos resultados deportivos y castigos disciplinarios que tienen al hincha en constante disgusto. En medio de todo ese ambiente agitado, se agendó para el 20 de abril la próxima junta de accionistas, donde muchos esperan que se dé el primer paso para intentar salir de la crisis.

Pero los movimientos en la bolsa, anunciados primero por Aníbal Mosa y luego por Larraín Vial, le pusieron más ingredientes de duda al proceso donde debería definirse al próximo presidente del Cacique. A raíz del actual escenario, el director Alfredo Stöhwing (66), ingeniero comercial, uno de los nombres fuertes del llamado Bloque Vial, opositor a Mosa, aceptó responder las preguntas de El Deportivo.

¿Cómo se explica lo que pasó el lunes en la Bolsa, donde se declaró desierto el remate de acciones de Larraín Vial, que principalmente concentraba las de Leonidas Vial y Gabriel Ruiz Tagle?

Es claro que no hubo interés por comprar las acciones del club. Me imagino que es por el ambiente de discrepancia que hay al interior y los malos resultados financieros que se arrastran sobre todo en el último período. En general a los inversionistas, cuando las aguas no están tranquilas, les acomoda mucho más algún paquete que les garantice el control y ninguno de los paquetes accionarios que se iban a rematar permitían eso.

Desde Larraín Vial aseguran que se mantiene la estrategia de venta de estas acciones. Si se concreta, habrá cambios fuertes en la cúpula de Blanco y Negro…

Obviamente esa es una decisión de los accionistas, pero por lo que tengo entendido y les he escuchado tanto a León Vial como Gabriel Ruiz Tagle, ellos tienen interés en vender sus paquetes accionarios, porque llevan muchos años y están bastante cansados de todas las dificultades que ha habido y que no les han permitido a esta altura tener una labor más constructiva. De manera que efectivamente siguen con la disposición de vender.

¿Y usted seguirá en Blanco y Negro?

Sí, tengo interés. Ha sido muy difícil la situación, pero el cariño por el club está por sobre esas dificultades y por eso para mí es una satisfacción estar en el directorio del club.

En algún momento hasta se dio su nombre como opción a la presidencia de Colo Colo, como carta de su sector…

Lo sé. Por supuesto que sería un tremendo honor y orgullo como colocolino de toda la vida, pero creo que ahora no están dadas las condiciones, porque no hay la suficiente estabilidad, hay demasiadas rencillas, pugnas de poderes y no hay un claro controlador del club, que le daría una orientación más de mediano y largo plazo.

¿Y cómo interpreta usted que Aníbal Mosa haya anunciado el remate de sus acciones, lo suspenda tras el mismo anuncio de Larraín Vial y finalmente haya comprado?

Curioso, obviamente. Presentarse primero como vendedor y después terminar comprando. Por supuesto que eso no ayuda a la claridad y agrega más confusión a los hinchas. No me pareció positivo. Eso permite confirmar la opinión de aquellos que decían que esto solo era una maniobra comunicacional.

¿Entonces usted cree que Mosa nunca quiso salir de Colo Colo?

Mira, a mí no me gusta interpretar las intenciones de los demás, pero había mucha opinión de que esto solo era una maniobra comunicacional y obviamente que el terminar comprando, cuando se dijo que se iba a vender, ayuda a esa tesis.

Si no se venden las acciones de aquí al 20 de abril, como seguramente no pasará, el bloque Vial participará en la elección del directorio y la presidencia de Blanco y Negro. ¿Qué postura tomará su sector en la junta de accionistas?

La idea es tratar de renovar los directores que actualmente tenemos y en cuanto a la elección del presidente, nosotros no tenemos ninguna aspiración de poder. Sí, dadas las circunstancias que vivimos el año pasado, estamos por un cambio y por eso vamos a apoyar al candidato que decida presentar el Club Social y Deportivo, de acuerdo a lo que ellos han dicho por la prensa. Es sano y sería útil que el club social pase de las críticas que ha hecho históricamente a Blanco y Negro a encabezar un nuevo proyecto que ellos tanto anhelan, para dirigir a Colo Colo. Han dicho públicamente que es lo mejor para el club y en esta oportunidad nosotros estamos dispuestos a apoyarlos, obviamente siempre que exista un compromiso de gobierno corporativo, con un plan de largo plazo deportivo y con un manejo eficiente de las finanzas. Un plan que además fortalezca la promoción de jugadores jóvenes formados en casa.

¿Su bloque apoyará a cualquier nombre que proponga la Corporación?

Así es. Nuestro bloque apoyará al candidato a presidente de Colo Colo que postule el Club Social.

¿Este apoyo es por convicción o solo para asegurarse que Mosa no siga siendo presidente?

A ver… a nosotros no nos gusta actuar por oposición a algo, sino que a favor de cosas. En ese sentido, es una convicción pragmática. Es invitar al Club Social a que deje el lado de la crítica e implemente su propio proyecto, algo que no han podido hacer hasta el momento y porque han debido ser casi siempre apoyadores del control de Aníbal Mosa. Que implementen lo que han venido diciendo que sería bueno para Colo Colo y que se evalúe esa gestión.

Alfredo Stohwing, director de Blanco y Negro. Foto: Andres Perez

Marcelo Barticciotto era el gran nombre que sonaba como carta de la Corporación. Pero él se bajó por televisión…

Fue una decisión personal de Marcelo, muy respetable por lo demás. Él habrá tenido sus razones. Yo personalmente no veo la necesidad de llevar grandes figuras del club para la presidencia. Yo creo que eso al final perjudica, porque ayuda a personalizar los cargos, lo cual históricamente ha sido malo. Lo que se necesita al final son personas idóneas y experimentadas, que no busquen una figuración personal. Eso es mucho más sano. Y quiero aclarar, no lo digo específicamente por Marcelo Barticciotto, sino en términos generales.

Pero está la posibilidad de que si no es Barticciotto, el Club Social presente a otro histórico colocolino…

Es posible, sí, pero yo no le veo la necesidad. Le repito, lo que hay que buscar son personas con aptitudes, manejo empresarial por decirlo de alguna manera, manejo de equipos de trabajos. Y no solo una historia de fama futbolística.

Apoyarán al candidato de la Corporación, salvo que sea Mosa…

Obviamente que sería inviable e inexplicable que su candidato sea Aníbal Mosa. Y esto no es una apreciación hacia la persona de Aníbal, pues yo le tengo bastante aprecio y tenemos una buena relación con él, pero dado lo que se vivió el año anterior, yo creo que es necesario un cambio.

¿De verdad cree que si Mosa deja la presidencia se acabarán las diferencias en Blanco y Negro?

No necesariamente, porque las cosas no están tan centradas en personas, pero por supuesto que quizás ayudaría, dada su figura como omnipresente en Colo Colo. Yo creo que hubiese sido saludable que dejara el cargo antes, quizás eso habría ayudado a resolver cosas con mayor facilidad, dado que Aníbal le imprime a su gestión un tono algo personalista, que no ayuda al trabajo en equipo. Desde ese punto de vista habría sido saludable, sin que eso signifique ningún ataque a su persona.

Volviendo al tema accionario… ¿En su bloque hay disposición de vender su propiedad a los hinchas de Colo Colo?

Yo les he escuchado a los accionistas León Vial y Gabriel Ruiz Tagle, para personalizarlo, porque hay varios otros, que ellos están dispuestos a venderles sus acciones al Club Social y Deportivo.

Ahora, eso es difícil, para los hinchas no es llegar y reunir millones de dólares. Suena irreal…

No es fácil, efectivamente, pero la disposición está.

Ha trascendido que grupos extranjeros quieren entrar a Colo Colo. ¿Eso a usted le complica?

No…

¿Para usted no es un problema que en Colo Colo entre un fondo mexicano, brasileño, árabe o chino, por decir algo?

En términos generales no me complica, pero tiene que haber garantías de que se mantendrá el sentido histórico de Colo Colo. Cualquier grupo que le diera estabilidad y sea un aporte para el engrandecimiento del club, a mí no me molestaría. Tal como ocurre por lo demás en todos los medios desarrollados del fútbol mundial.

Es verdad, pero en Chile, al hincha colocolino no le gustaría que pasara algo así. Usted lo sabe…

Probablemente no, tiene razón. Pero al final al hincha lo que le importa es que a Colo Colo le vaya bien y obtenga triunfos. Y la verdad es que en los últimos años han sido bastante escaso y estuvimos a punto de descender a Primera B. Entonces, si llegara alguien con preparación y experiencia, para desarrollar bien un proyecto a mediano y largo plazo, yo creo que a la larga el hincha lo va a apoyar.

¿Cómo se recupera a Colo Colo con US$ 5,6 millones de pérdida y una deuda histórica más grande que cuando se creó ByN?

Efectivamente estamos en una situación muy delicada, que debemos manejar con mucho cuidado. Yo trato de ser optimista, es una situación difícil, pero con mucho trabajo, silencioso y en equipo, sin cometer errores, apoyado en un gobierno corporativo y no en las personas, siendo operativos y con mucho empuje, yo creo que se puede salir adelante.

¿Qué cree usted que va a pasar realmente en la próxima junta de accionistas?

Se elegirán los directores, supongo que Aníbal Mosa no irá a la reelección, pero sí asignará sus tres directores. Asumirán los dos directores del Club Social y Deportivo y como le dije, si el club social mantiene lo que ha venido diciendo por la prensa, en el sentido de que tiene el interés de tomar las riendas de la institución y tiene un proyecto propio, nosotros lo vamos a apoyar. Eso debería pasar, pero Colo Colo siempre da sorpresas, así que no me atrevería a decir qué es lo que va a pasar exactamente.