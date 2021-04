Marcelo Barticciotto: “No seré presidente de Blanco y Negro”

Colo Colo sufre un nuevo remezón directivo durante esta tarde. A las frustadas salidas de Leonidas Vial y Aníbal Mosa, se le sumó la negativa de Marcelo Barticciotto de comandar la concesionaria blanca,

“No seré presidente de Blanco y Negro”, aseguró en el programa del cual es panelista (ESPN FC Radio) y agregó: “Agradezco al Directorio del CSD Colo Colo por haberme propuesto la posibilidad de asumir este desafío. Sin embargo, en este momento no me encuentro pasando un buen momento personal, lo que me impediría tomar una responsabilidad de esta envergadura, que amerita total y completa dedicación”.

Sin embargo, con el correr del espacio, el campeón de la Copa Libertadores reveló que “una de las razones más fuertes es que no tenía el apoyo de todos” los directores que hoy están en la cúpula de la sociedad anónima del Cacique.

Luego el ídolo del Popular agregó que el Club Social y Deportivo seguirá insistiendo en liderar el proyecto institucional y deportivo del club más grande del país y enfatizó que “sería molesto para el club que la institución la presidiera un riñón de Mosa o un riñón de Vial”.

Y si bien, su bajada deja al CSD sin una candidatura clara para las elecciones que se desarrollarán el próximo 20 de abril, eso no significa que Barticciotto se alejará de la mencionada organización.

“Quisiera, de todas formas, reafirmar con mucha fuerza y determinación, mi completo compromiso para seguir trabajando en pos del proyecto de Gobierno del Club Social y Deportivo Colo Colo, única alternativa viable para liderar el futbol de Colo-Colo y encaminar a la Institución hacia un mejor futuro en el corto, mediano y largo plazo”, concluyó el ex jugador.

Cabe recordar que tanto Aníbal Mosa como Leonidas Vial anunciaron que se irían de ByN, pero el primero suspendió el remate de su paquete accionario, programado para este martes, y Vial aseguró que no hubo interesados en la subasta que se desarrolló hoy en la mañana.