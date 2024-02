Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro: “No nos debería llegar una sanción; no estuvimos a cargo de la organización”

El inicio de la temporada 2024 del fútbol chileno estuvo lejos de las expectativas. El encuentro en el que se enfrentaron Huachipato y Colo Colo por la Supercopa estuvo marcado por una serie de incidentes que se registraron durante el encuentro y que terminaron con la suspensión del partido.

Una vez concretada esta medida, el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, tomó la palabra para condenar las acciones que desencadenaron el final anticipado del duelo, así como mostrar su postura con lo que debe ocurrir con los minutos que quedaron pendientes de jugar.

“Condenamos enérgicamente estos hechos que le hacen mucho daño al fútbol, la violencia no le puede ganar al futbol, así que hay que jugar los minutos restantes del partido para declarar al ganador de la Supercopa”, sostuvo el directivo en la zona mixta del estadio.

“Conversamos con el presidente de Huachipato y con la gente de la ANFP, hay que tratar de terminar el partido y jugar los minutos que faltan. Se reunirá el directorio de la ANFP, son ellos los que tomen la decisión, pero debería ir por ese camino, no vemos otra posibilidad”, indicó recordando que el duelo se debería retomar a partir del minuto 78.

“Dado que son solo diez minutos, lo ideal es que se juegue sin público, hay que buscar una fecha adecuada, no la hemos pensado todavía”, agregó, considerando que la próxima semana el Cacique debe disputar la Fase 2 de la Copa Libertadores contra Godoy Cruz.

Más aún, si se depone el paro del Sifup, Colo Colo deberá estrenarse en el Campeonato Nacional este fin de semana. El sábado 17 de febrero, a partir de las 18.00 horas, está programado el duelo entre los albos y Unión Española, partido que se disputará en el estadio Santa Laura.

En cuanto al estado de los jugadores apuntó a que “estaban frustrados, porque ellos vinieron a jugar al fútbol y no pudieron terminar el partido ni recibir su copa”.

Por último, afirmó que “no nos debería llegar una sanción, porque este partido se jugó en el Estadio Nacional, no estuvimos a cargo de la organización, no conocemos los controles que se hicieron, así que no correspondería ninguna sanción para el Estadio Monumental”.

Por otro lado, el gerente deportivo de Colo Colo, Daniel Morón, también ratificó la intención de finalizar los minutos restantes del duelo para determinar al ganador de la Supercopa.

“Sería una pésima señal dar por terminado el partido, porque eso significaría que el día de mañana, en cualquier equipo que vaya ganando, se vuelvan a cometer desmanes para tener el objetivo de los puntos”, sostuvo.

“Todos los jugadores estaban muy molestos por la suspensión, incluidos los del equipo rival, que estaban con el afán de querer continuar con el partido”, complementó Morón.