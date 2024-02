Los actos de indisciplina que marcan la gestión de Ten Hag en el Manchester United

Desde la llega de Erik ten Hag al banquillo del Manchester United el 21 de abril de 2022, son varios los problemas disciplinarios dentro del plantel que en cierta medida han impedido que el técnico neerlandés desarrolle de la mejor manera su trabajo, pues en más de una ocasión se ha visto obligado a desviar su atención hacia problemas que se producen fuera de la cancha, algo que bien puede mermar su relación con los futbolistas.

Es de público conocimiento que Ten Hag pone especial ojo y atención al comportamiento de sus dirigidos fuera de la cancha, pues no titubea al momento de aplicar cualquier tipo de castigo en caso de enterarse sobre alguna mala práctica de un jugador.

Caso CR7

En ese sentido, uno de los primeros y sin duda el que mayor impacto y revuelo causó, fueron sus diferencias con Cristiano Ronaldo, quien terminó siendo relegado a la banca por el neerlandés. El punto más álgido de la relación entre ambos, fue el 19 de octubre de 2022, cuando el astro portugués, a falta de unos cuantos minutos para el final, decidió levantarse del banquillo y retirarse en dirección a camarines de manera anticipada.

Este acto fue considerado como inaceptable por el adiestrador, por lo que decidió aplicarle una suspensión de tres partidos sin jugar y a su vez entrenar separado del primer equipo durante la misma cantidad de tiempo, un castigo que el propio Ronaldo consideró como muy severo.

Posteriormente, en una entrevista previa al inicio del mundial de Qatar 2022, el cinco veces ganador del balón de oro declaró haber perdido el respeto por el entrenador. “Creo que no me respeta como lo merezco. Esa es posiblemente la razón de que me marchara del partido contra Tottenham… Por eso digo que no tengo respeto por él, porque él no muestra respeto hacia mi persona. Esta es la razón por la que estamos en esta situación. Tengo que ser honesto y las cosas no marchan bien por esa situación. Porque no hay empatía”, aseveró.

Finalmente CR7 terminó fichando por el Al Nassr de Arabia Saudita, un movimiento que fue el inicio de una serie de transferencias de jugadores top de Europa hacia dicha liga.

Exiliado por el entrenador

Jadon Sancho llegó en 2021 a los ‘diablos rojos’ proveniente del Borussia Dortmund a cambio de 85 millones de dólares y muchas expectativas a su haber. Las cuales no terminaron por cumplirse, teniendo cada vez menos minutos en cancha. Si bien las diferencias entre el jugador y su DT ya eran conocidas, fue tras la no inclusión en la nómina de Sancho para enfrentar al Arsenal que terminó por dejar sin remedio la relación entre ambos.

Ten Hag argumentó su ausencia asegurando que se debió a que el futbolista británico no entrenaba de la mejor manera. Posteriormente, Sancho publicó un mensaje en sus redes sociales que dejaban como mentiroso al entrenador y son otras las verdaderas razones de su no convocatoria. “Por favor, no crean todo lo que leen. No permitiré que las personas digan cosas que son completamente falsas. Me he forzado a mi mismo a entrenar muy bien esta semana. Creo que hay otras razones para este asunto en las que no entraré. He sido un chivo expiatorio durante mucho tiempo, lo cuál no es justo”, aseguró en un mensaje que posteriormente decidió borrar.

A raíz de sus palabras fue que el director técnico decidió literalmente exiliarlo del club, no solo sacándolo de la dinámica del equipo, sino que le impidió la utilización de las instalaciones del primer equipo del United, incluyendo el comedor, viéndose relegado a realizar todas sus actividades con la cantera de los ‘diablos rojos’.

A pesar de que varios jugadores estaban en desacuerdo con el castigo aplicado, la relación estaba prácticamente rota. Así fue, que luego de meses de exilio, el jugador oficializó su regreso al Borussia Dortmund en pasado 11 de enero en calidad de préstamo a cambio de solo 3 millones de euros. La cesión será hasta el 30 de junio del presente año, por lo que habrá que esperar si vuelve a Inglaterra o bien continuará su periplo en otro equipo.

Apartado por acusación de agresión

El diez de septiembre del 2022, el club decidió congelar la relación con el futbolista brasileño Antony Matheus dos Santos luego de que fuese denunciado por al menos tres mujeres, de ser sufrir abusos de su parte.

“Está previsto que los jugadores que no han participado en partidos internacionales vuelvan a los entrenamientos este lunes. De todos modos, hemos acordado con Antony que retrasará su regreso hasta nueva orden para poder ocuparse de las acusaciones”, comunicaba el club. Concluyeron el comunicado con un potente mensaje. “Como club condenamos cualquier acto de violencia y abuso”.

Finalmente, el día 29 del mismo mes, el club informó el regreso a los entrenamientos del brasileño debido a la constante cooperación del futbolista con la investigación. “Como club empleador de Antony, el Manchester United ha decidido que el futbolista reanudará sus entrenamientos en Carrington y estará disponible para ser elegido, mientras continúan las investigaciones policiales. Esto se mantendrá bajo revisión en espera de nuevos desarrollos en el caso”, concluyeron.

12 horas de tequila

El pasado domingo 28 de enero, Manchester United venció por 2-4 al Newport County en un duelo válido por la FA Cup. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la ausencia de su máxima figura, Marcus Rashford. Según informó el medio británico The Sun, el jugador se reportó enfermo.

Pero no quedó allí, pues horas más tarde se viralizaron imágenes del jugador en una fiesta en el club nocturno Thompsons Garage de Belfast. Erik ten Hag fue consultado por la ausencia del delantero, algo que describió como un “asunto interno” y que pretendía ocuparse personalmente de él.

El mismo medio dio a conocer detalles de la indisciplina, asegurando que el futbolista bebió tequila por al menos doce horas de manera continua, cayendo desmayado en la cama de un hotel a eso de las tres de la mañana.

Posteriormente se informó que finalmente la determinación tomada tanto por el club como por el cuerpo técnico, fue la aplicación de una multa correspondiente a 760.000 euros (algo así como 761.829.798 millones de pesos chilenos), monto que correspondería a dos semanas de sueldo.