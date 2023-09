Brasil borra a una de sus figuras: Antony es excluido de la selección por acusaciones de violencia de género

La selección de Brasil tomó cartas en el asunto luego de que este lunes se hicieran públicos documentos en donde se acusa al delantero Antony, de agredir a su expareja, . El jugador del Manchester United ha sido desvinculado de inmediato del combinado que arrancará las Eliminatorias este fin de semana.

La información está relacionada a diversos audios y conversaciones de Whatsapp en donde quedan en evidencia presuntas agresiones psicológicas y físicas del futbolista. Situaciones que fueron desmentidas por el ex jugador del Ajax, quien emitió un extenso comunicado en sus redes sociales. “Me siento obligado a hablar públicamente sobre las falsas acusaciones de las que he sido víctima. Desde un inicio he tratado este asunto con seriedad y respeto, brindando las aclaraciones necesarias ante la autoridad policial. La investigación policial está bajo secreto judicial y, por tanto, no puedo hacer público su contenido”, comienza explicando.

“Mi relación con la señora Gabriela fue tumultuosa, con abuso verbal por ambas partes, pero nunca practiqué ninguna agresión física”, añade Antony.

La determinación judicial ahora está en manos de la Policia Civil, quien ya interrogó al atleta y su expareja. De hecho, la mujer afirma que la primera agresión se dio en 2022 y que en dicho momento tenía 16 semanas de embarazo, sufriendo un aborto espontáneo. También acusó que Antony le provocó cortes en la mano con una copa de vino tras una pelea.

El combinado nacional por su parte, optó por borrar al jugador de la nómina para los duelos ante Bolivia y Perú, quedando con siete nombres para suplir las posiciones ofensivas: Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Neymar, Richarlison, Rodrygo y Raphinha.