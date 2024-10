Amistoso preparativo para el Mundial: la Roja Sub 20 sufre una dura goleada contra Estados Unidos

Chile se prepara para el Mundial Sub 20, pero cae abruptamente contra Estados Unidos. La Rojita fue vapuleada por la selección norteamericana, que se impuso por 3-0, en un amistoso internacional disputado en el Complejo Deportivo Quilín. El próximo 15 de octubre, ambas escuadras se volverán a enfrentar.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova tenía un desafío preparativo para la próxima cita mundialista, que se realizará en nuestro país entre el 27 de septiembre y el 19 de agosto. Sin embargo, estuvo lejos de lo esperado. El Equipo de Todos reprobó el examen.

El encuentro estuvo marcado por la superioridad estadounidense, conjunto que se imponía por 2-0 en solo nueve minutos. Benjamín Cremaschi adelantó a su escuadra en el minuto seis. El jugador del Inter Miami recibió un buen centro desde la izquierda de Taha Habrun y definió al primer toque.

Solo tres minutos después vino el tanto de Marcos Zambrano, que cerró una gran jugada colectiva. El delantero volvería a anotar en la media hora. Recibió una habilitación de Luke Brennan y definió de gran manera ante la salida de Ignacio Sáez, sellando una tempranera goleada.

Un nuevo amistoso

Chile agarró solidez en el complemento. Tuvo más comodidad y se paró de mejor manera en la cancha del recinto ubicado en la comuna de Macul. Ya no recibía el mismo daño por parte de Estados Unidos. Sin embargo, no logró generar en ofensiva, tal como todo el encuentro.

Por momentos, hubo un mejor circuito de pases, además de una presión alta. No obstante, nunca lograron profundidad. La selección Sub 20 no elaboró ninguna jugada que terminara con peligro en el arco rival, dejando una imagen preocupante.

La Roja no pudo en Quilín y terminó cayendo por un resultado inapelable. El próximo 15 de octubre, ambas selecciones se volverán a ver las caras. Chile recibirá nuevamente a Estados Unidos.