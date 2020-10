ANFP desea hinchas frente a Perú: “Queremos y necesitamos que vaya público”

¿Es posible que los hinchas vuelvan al estadio en medio de la pandemia? Aunque la respuesta aún es negativa, hoy, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, reveló que ya realizó una solicitud ante las autoridades para saber si dentro de los próximas semanas los fanáticos podrán retornar a las gradas.

“Hicimos la solicitud. No es algo fácil, porque no sabemos cuál es la evolución de la pandemia después del plebiscito, qué puede suceder en 15 días más, si es que los índices pueden mantenerse o subir, pero estamos a la espera de una respuesta concreta”, aseguró el dirigente, tras una ceremonia de homenaje a la árbitra María Belén Carvajal.

Según el ex Intendente del Maule, su idea es contar con público para el próximo partido de la selección chilena, que será el 11 de noviembre ante Perú (20.00 horas, Estadio Nacional), por las por las Eliminatorias a Qatar 2022, además del Campeonato Nacional.

Aunque no reveló la fórmula con que espera contar para un posible retorno masivo al estadio, sí reconoció estar dispuesto a tomar las medidas pertinentes para que esto resulte. “Es una situación que hemos solicitado. Se está estudiando, trabajando, no solo para esta Clasificatoria, sino que también para el resto del campeonato del fútbol chileno”, profundizó.

“Tenemos la mejor disposición. Queremos y necesitamos que vaya público, porque la esencia de ser local no se vive cuando no hay público, no hay presión para los jugadores. Lo vivimos en Uruguay, que es una caldera cada vez que vamos, y esta vez solo se sentían las voces de los jugadores”, reconoció.