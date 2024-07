Aníbal Mosa se querella contra barrista que lanzó bengala y asegura que hay acercamiento con Isla

Aníbal Mosa se querelló contra los responsables que durante la jornada de este sábado encendieron bengalas durante el partido entre Colo Colo y Deportes Santa Cruz por la Copa Chile en el estadio Monumental.

“Nosotros queremos darle persecución y caza a los delincuentes. Más allá de que es una señal potente que estemos un día domingo a las 11 de la mañana en vez de estar con nuestras familias, es decirle a estos delincuentes que los vamos a sacar del estadio”, señaló esta mañana en un punto de prensa.

“Y los vamos a sacar de la manera que dice nuestra constitución y nuestras leyes a través de los Tribunales de Justicia. Estamos para interponer una querella por uno o más responsables de estos graves acontecimientos que empañan una situación que había sido completamente tranquila”, agregó.

“Nosotros necesitamos recuperar el estadio para la familia colocolina. Cada individuo que de aquí en adelante empiece a interrumpir, hacer desmanes y hacer fuegos artificiales, les digo que los vamos a perseguir. Nuestra mayor preocupación hoy día tiene que ser la seguridad. Estoy para decirle a todos los colocolinos que vamos a defender ese lugar”, planteó.

Sobre un lienzo en contra del enrolamiento en el Registro Nacional de Hinchas, comentó que “me parece muy mal porque todos se tienen que regir según las normas que hemos establecido y la primera es que se tienen que enrolar. El que no se enrola no va a entrar al estadio y si entró de mala manera lo vamos a expulsar”.

Refuerzos

En la misma instancia aprovechó de referirse a la posible incorporación de Matías Catalán, descartándolo para el segundo semestre. “Cuando empezamos a hablar por lo de Catalán, nos dijeron que no había ninguna posibilidad por la cantidad de competencias que tiene Talleres. No se olviden que también está metido junto con nosotros en octavos de final (de Copa Libertadores) y va a jugar contra River”.

“Entonces, nos dijeron de que la posibilidad se abría para fin de año. Así que bueno, nosotros estamos trabajando y esperemos que lo más rápido posible podamos ir terminando este proceso, que creo que partió de buena manera con Correa y creo que vamos a a tener buen buen fin”, complementó.

En cuanto a la posibilidad de sumar a Mauricio Isla, fue claro al indicar que “hemos tenido varias reuniones con los representantes de Mauricio Isla. Es un tremendo jugador. No lo voy a venir a discutir yo, pero está dentro de las alternativas que estamos manejando. Ustedes saben que uno nunca puede quedarse con una sola alternativa, porque si se cae uno siempre tiene que tener un plan B”.

“Esperemos que en los próximos días podamos ir avanzando. Es un seleccionado nacional con mucha experiencia, pero insisto, han habido conversaciones. Esperemos que las partes se pongan de acuerdo y podamos, en los próximos días, tener alguna noticia para todos los colocolinos”, cerró.

La posible salida de Carlos Palacios

Así como Colo Colo evalúa incorporaciones, también tiene la posibilidad de tener bajas, en especial después de lo que planteó Carlos Palacios tras el triunfo contra Santa Cruz.

El formado en Unión Española anotó el único tanto en la Copa Chile. Sin embargo, luego del partido, dejó en el aire su futuro en el Cacique, ya que reconoció contactos directos con Boca Juniors. “Conversé con Román, como siempre. Desde enero que llevo una relación muy bonita con él. Me ha tratado súper bien, la verdad. No sé qué me ve... Así que nada, le mando un abrazo”, señaló a TNT Sports.

El futbolista también aprovechó el momento para lanzar dardos a sus detractores con un irónico mensaje. “Que le pregunten (a Riquelme) qué me ve, para que él responda. Porque acá dicen que no saben qué me ve, no saben qué me encuentra. Así que nada, estoy feliz de que el último ‘10′ me llame. Converse con él, me ayuda. Soy muy joven todavía, me ha ayudado muchísimo, me ha aconsejado. Hemos hablado de fútbol, la verdad”, dijo.