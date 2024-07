La felicidad de Alcaraz tras imponerse en Wimbledon: “Estoy repitiendo mi sueño y quiero seguir”

Wimbledon repite a su último campeón en el cuadro masculino. Tal como lo hizo en 2023, Carlos Alcaraz consiguió defender el título de Wimbledon tras superar en tres sets de 6-2, 6-2 y 7-6(4) a Novak Djokovic.

Tras la victoria, el hispano dio a conocer sus sensaciones a pie de pista. “Es un sueño para mí ganar este trofeo. Con 11 o 12 años, en una entrevista dije que mi sueño era ganar Wimbledon. Estoy repitiendo mi sueño y quiero seguir. Es una gran sensación jugar en esta preciosa pista, es un trofeo increíble, es el torneo más bonito”, comenzó señalando.

“Tuve un 40-0, pero lo veía muy lejos. Djokovic es un luchador increíble, sabía que iba a tener sus oportunidades de nuevo, así que tenía que estar ahí. No pude ganar los puntos con mi saque, fue difícil para mí, pero intenté seguir calmado y positivo en esa situación. En el tie break intenté jugar mi mejor tenis, es todo en lo que pensaba. Estoy feliz por haber podido encontrar las soluciones y por estar en estas situaciones. Muy contento con mi tie break”, comentó sobre la definición del tercer parcial.

“Es un honor ser parte de los jugadores que han ganado Roland Garros y Wimbledon en el mismo año. Es increíble estar en la misma mesa que Novak y otros grandes campeones. Yo todavía no me considero un campeón, no como ellos, pero intento seguir construyendo mi camino. Es un gran honor para mí”, continuó.

Luego, reconoció el esfuerzo mostrado por Djokovic tras alcanzar la final después de haber sufrido con las lesiones. “Han sido unas semanas difíciles para ti, has hecho un trabajo increíble después de la operación. No sabía si ibas a poder jugar este torneo que te encanta, y llegar a la final sintiéndote bien físicamente es increíble, lo hablaba con mi equipo que es algo difícil de darse cuenta. Tengo un gran respeto para ti y para tu equipo. Gran trabajo y sigue así”.

“Y, obviamente, a mi equipo y familia, todos los que me apoyan, han sido unas cuatro semanas increíbles preparando este torneo, entrenando duro para sentir que tengo opciones de hacer un buen resultado aquí. Todo el apoyo, cada día, fuera de casa y lejos de mi familia, pero sigo aprendiendo de todos ustedes”, cerró Alcaraz.

Djokovic, satisfecho pese a la derrota

Novak Djokovic cayó en la final de Wimbledon contra Carlos Alcaraz. Foto: Reuters.

Por su parte, Novak Djokovic comentó que “obviamente no es el resultado que quería, especialmente en los dos primeros sets mi nivel de tenis no estuvo a la altura. El mérito a Carlos, jugó un increíble tenis, muy completo desde el fondo de pista y con el saque, lo tuvo todo hoy. Intenté empujarle salvando los tres puntos de partido para extender el partido, pero él se merece haber sido el ganador hoy. Enhorabuena por un increíble tenis, y también a su equipo. Juan Carlos y todo el mundo, estáis haciendo un gran trabajo. Cuando estás en la pista es un show de una persona, pero hay un gran equipo detrás, y familia, todo lo que habéis hecho hasta ahora, y solo tiene 21 años, es increíble, sigue así y los veremos mucho”, valoró.

“Tengo que estar muy orgulloso, tengo un poco de decepción porque el partido acaba de terminar, pero cuando reflexione sobre estas últimas cuatro semanas, y por todo lo que he pasado con mi equipo y familia, tengo que decir que estoy muy satisfecho. Wimbledon ha sido un sueño desde que era pequeño y siempre he querido estar aquí, la sensación de estar aquí es surrealista, y eso que he ganado muchos partidos aquí. Pero cada vez que salgo a la pista siento que es la primera vez. Estoy viviendo el sueño de un niño”, agregó.

Por último, agradeció a la familia. “A mi mujer, te quiero, gracias por apoyarme y por estar aquí. A mis maravillosos hijos, gracias por ponerme una sonrisa en la cara cada día. Sigo llorando cada año cuando les veo en la ceremonia, es increíble tenerles y estoy muy agradecido por estos dos ángeles a los que cada vez les gusta más y más el tenis. No sé si tengo la paciencia necesaria para ser entrenador de mi hijo. Hay cosas mucho más bonitas en la vida, pero si decides perseguir el sueño del tenis, ahí estaré. Quiero dar las gracias a todo mi equipo, gracias por seguir conmigo en las buenas y en las malas, sabemos por lo que hemos pasado en los últimos años, con alguno llevo 20 años, gracias por seguir en mi esquina y que esto siga adelante”, concluyó el serbio.