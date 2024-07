Aparece Palmer: revisa el golazo con que Inglaterra empata la final de la Eurocopa ante España

Cole Palmer marca la diferencia de entrada en la final de la Eurocopa. Dos minutos en la cancha le bastaron al futbolista del Chelsea para lograr el empate de Inglaterra ante España. En el arranque del segundo tiempo, Nico Williams había marcado el 1-0. Cuando parecía que los dirigidos por Gareth Southgate se quedaban sin ideas, una conexión entre Bukayo Saka y Jude Bellingham, terminó con el volante del Real Madrid encontrando al oriundo de Wythenshawe en posición de remate.

El esquinado remate no pudo ser desviado por Unai Simón. A los 73′, llegaba el 1-1. En la antesala de la final, Palmer fue uno de los futbolistas que sacó la voz. “Creo que si llegas a este partido, tienes que, con suerte, terminar el trabajo. Está bien llegar a la final y tienes que disfrutarlo porque no tienes muchos momentos para disfrutar. Pero no, todo el mundo tiene muchas ganas de ganar”, había dicho.

“En los primeros encuentros no jugamos lo mejor que pudimos, todo el mundo lo sabe. Creo que a medida que avanza el torneo, especialmente ante Países Bajos, creo que hicimos nuestro mejor partido, y eso es lo que quieres de cara a los partidos decisivos”, agregaba.