Ariel Holan no da por perdida la llave ante la U: “Estoy convencido de que el miércoles será un partido totalmente diferente”

Universidad de Chile dio el primer golpe y se impuso ante Universidad Católica por la cuenta mínima. Los azules jugaron uno de sus mejores partidos en la temporada y sorprendieron a los cruzados con una gran capacidad asociativa, una férrea defensa y profundidad en ataque.

La escuadra de Las Condes se vio seriamente complicada en el terreno de juego. Sin lugar a dudas, el primer tiempo fue lo mejor mostrado por la U en meses. La diferencia de ritmo se notó y, con una presión alta, los locales lograron neutralizar a la UC. Atrás quedó la aplastante goleada que le propinó la escuadra de Ariel Holan a la dirigida en ese entonces por Diego López.

En esa línea, el adiestrador cruzado fue consultado por la sorpresa del juego desplegado por Universidad de Chile y el poco tiempo que pasó desde el último duelo, donde los de la Franja se vieron ampliamente superiores. “Creo que fueron dos partidos totalmente distintos. Para empezar, el piso de la cancha del Estadio Nacional estaba totalmente distinto al de hoy. Eso nos llevó a un partido de ansiedad y poca posesión, y no pudimos contrarrestar el juego directo de la U. Tuvimos la pelota, pero no pudimos jugar entre líneas, doblar los sectores exteriores, ni arriesgar en pases que quiebren líneas. El partido directo no nos sienta cómodo porque no es lo que hacemos”.

Los jugadores de Universidad de Chile celebran el gol de Cristián Palacios. FOTO: SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

El director técnico argentino enfatizó en el mal estado del césped del recinto de Independencia y que esto fue clave en el duelo. “Cuando no sientes la seguridad de que la pelota venga lisa y fuerte, favorece la presión del rival y la imprecisión te empieza a gobernar. Yo creo que fue un partido parejo en situaciones claras de gol, nosotros tuvimos una de (César) Pinares, otra de (Gonzalo) Tapia y la de (Fernando) Zampedri. Estuvimos parejos. En posesión estuvimos mejor, pero la calidad de la posesión es lo que no me gusto. Lógicamente la U tuvo el apoyo de su público y el entusiasmo se redobla. El ‘vamos que se puede’ se hace parte de un partido emocional y nosotros estuvimos incómodos’”.

“Con lo justo podría haber sido un empate. El 1-0 deja totalmente abierta la llave, pero estoy convencido de que el miércoles será un partido totalmente diferente”, complemento.

Ariel Holan, director técnico de Universidad Católica. FOTO: SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

Retornar al buen juego

El trasandino señaló que no está conforme con lo mostrado por sus pupilos, pues se aleja de lo mostrado en los anteriores partidos de los cruzados. “La inseguridad que tuvimos desde el primer minuto no nos llevó a hacer el juego que estamos acostumbrados. Creo que jugamos un partido donde estuvimos lejos de lo que veníamos haciendo con respecto al juego colectivo del equipo. El desafío del miércoles, más allá del resultado, es volver a jugar como veníamos jugando”

Además, comentó que analizan el presente, por lo que aún no piensan en el duelo frente a Colo Colo del domingo 2 de octubre. “Las cosas tocaron así. Tenemos que pensar en el próximo partido y después veremos el domingo cómo es. Son dos torneos diferentes, después veremos cómo quedo las situación y tomaremos las decisiones que tengamos que tomar para acabar el año de la mejor manera”.

El próximo miércoles 28 de septiembre se disputará el duelo de vuelta. Ahí, Universidad Católica y Universidad de Chile buscarán avanzar a la semifinal de la Copa Chile.