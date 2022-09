Luis Casanova festeja tras la victoria de la U frente a la UC: “El equipo contó con una intensidad diferente”

Una de las mejores actuaciones de la temporada desempeño Universidad de Chile en el Estadio Santa Laura. El cuadro laico se impuso por la cuenta mínima ante Universidad Católica y ganó su segundo encuentro consecutivo bajo el mando de Sebastián Miranda.

Los azules dieron el primer golpe en la llave por los cuartos de final de la Copa Chile y esperan la vuelta frente a uno de sus archirrivales.

En esa línea, uno de los estandartes fue Luis Casanova, quien sumó su tercer partido de la temporada tras haber estado cerca de ocho meses lesionado. Posterior al duelo, el defensor se mostró “contento porque es un buen resultado”.

“Sabemos que nos quedan 90 minutos todavía y va a ser un partido complicado allá también. Vamos a disfrutar hoy, pero pensando en que el miércoles tenemos el segundo partido”, complementó.

Los jugadores de la U celebran el gol de Cristián Palacios. FOTO: SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

Al ser consultado por su retorno a las canchas, el zaguero habló sobre lo complejo que fue el momento que vivió al sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda. “Fue complicado. Fue un momento que no sabría resumírtelo en poco tiempo, pero fue complicado. Me preparé, mentalicé en que tenía que volver bien para ayudar en lo que pudiera y nada, estoy contento con estos partidos que he podido jugar”.

Es una lesión súper complicada. En el momento que me pasó fue difícil, pero lo más importante fue asumirlo, que estaba lesionado y me tenía que recuperar. Creo que aceptar ese momento me ayudó mucho para la recuperación”, añadió el defensa de 30 años.

“El equipo contó con una intensidad diferente y nos seguimos preparando para seguir mejorando, para esta intensidad mantenerla más tiempo en el partido y seguir así”, sentenció, al ser consultado por el gran encuentro desarrollado por una Universidad de Chile que logró desacomodar ampliamente a la UC.