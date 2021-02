Ariel Holan se aleja de Universidad Católica

Ariel Holan tampoco se queda tras ganar el título. El entrenador argentino de 60 años tiene intención de acogerse a la cláusula unilateral de salida y se va. El DT campeón se reunió hoy con Tati Buljubasich, el gerente deportivo, y durante el encuentro, según adelantó Radio Cooperativa, ya le anunció su decisión. El precio para rescindir en la primera semana tras la conclusión del torneo está fijado en 100 mil dólares.

El técnico ya había dejado en duda su continuidad tras la conquista del título. “No quiero evadir la respuesta, pero como en cualquier trabajo se hacen las evaluaciones cada cierto tiempo y este año nos dejó muchísimas enseñanzas. Tenemos que hacernos las mismas preguntas que me hiciste con la dirigencia y cada uno debe dar sus opiniones... Mi contrato tiene cláusulas de salida para ambas partes, pero hay que charlar y ver qué sucede”, afirmó en entrevista con eldeportivo.cl.

Y el presidente del club tampoco había puesto la mano en el fuego por la permanencia del preparador. Temía la huida: “No sé si es temo la palabra, pero es una posibilidad, porque es la estructura que tenemos para traer técnicos de primer nivel y para que no se queden en el club, sintiéndose rehenes. Y, por otro lado, es para que el club tenga la opción, cuando algún técnico no funciona, de poder reemplazarlo sin tener que financiar dos cuerpos técnicos durante un año. Ahora parte el momento clave. Ariel tiene contrato por todo 2021, pero existe una cláusula recíproca, que tiene un periodo corto de posible ejecución: una semana desde que termina el campeonato. Nosotros tenemos muchos deseos de que Ariel continúe, ha hecho un excelente trabajo, logró el título, nos hizo ilusionarnos con la Copa Sudamericana, valorizó jugadores, utilizó jugadores de la casa... Claro que nos gustaría, pero lo tenemos que ver sin drama, porque es una situación que nosotros la hemos construido así”, declaró también entrevista en La Tercera..

Holan sabía que tenía solo una semana para decidir. En el camino, se le han cruzado ofertas, una de ellas del Santos, como reconocieron a este diario tanto el agente del técnico como el presidente del club brasileño. El todopoderoso conjunto brasileño se alista como su próximo destino.

Universidad Católica, como le está ocurriendo los últimos años, tiene que volver a buscar técnico. Se le fue Beñat San José tras conquistar el torneo en 2018. Lo mismo le pasó con Gustavo Quinteros tras proclamarse campeón en 2019. Y ahora también se aleja Ariel Holan con el tricampeonato recién levantado.

Holan sumó la 15ª estrella de la UC con un rendimiento del 58,7%, tras 23 victorias, 14 empates y 10 derrotas, en todos los torneos (18, 11 y 5 en el nacional),