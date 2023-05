Arrojó comida, insultó y se burló: el show del padre de Haaland que le costó ser expulsado del Bernabéu en la igualdad del City frente al Real Madrid

Una particular situación protagonizó Alf-Inge Haaland, padre del delantero del Manchester City, Erling Haaland, que lo puso en el centro de la polémica. Al exfutbolista se le reprocha la actitud que mostró desde uno de los palcos del estadio Santiago Bernabéu hacia hinchas del Real Madrid en medio del partido que enfrentó a ambas escuadras por la ida de las semifinales de la Champions League.

El progenitor del ahora delantero de los citizens, según ha recogido Marca, arrojó comida a la grada de más abajo y realizó una serie de gestos para insultar a la fanaticada contraria, los cuales fueron captados por los mismos hinchas que eran testigos de la escena.

Al momento en el que comenzaron a encenderse los ánimos, a la seguridad del recinto no le quedó más alternativa que ingresar al palco para llevárselo hacia otro sector y así evitar una respuesta mayor de los aficionados contra el noruego.

Tras darse a conocer estas imágenes, Alf-Inge Haaland publicó un tuit en el que explicó su punto de vista por lo sucedido. “Real Madrid no estaba contento con que celebráramos el gol de Kevin de Bruyne. Los aficionados no estaban contentos con el 1-1″, señaló.

En lo deportivo, el Real Madrid y el Manchester City terminaron igualando 1-1 y definirán en Inglaterra el paso a la gran final de la competencia. El duelo de revancha está programado para este miércoles 17 de mayo en el Etihad Stadium de Inglaterra.

Las claves en el rendimiento de Erling

El delantero noruego de 22 años se ha convertido en una de las piezas clave del equipo dirigido por Pep Guardiola, siendo una amenaza constante en el arco rival. Entre las claves para llegar a este rendimiento y sostenerlo hay acercamientos a otras disciplinas y una alimentación apuntando al alto rendimiento.

El español Álex Crannix, con quien compartió vestuario en el Molde, la describe con elocuencia. “Comía como un caballo”, describe. Haaland ingiere unas cuatro mil calorías diarias. Come pasta y pollo cocido. No consume sal ni aceite, pero agrega el pescado como parte del plan. “Nunca, nunca he visto a nadie comer tanto como él. Come como un oso”, graficó su compañero de selección, Josh King.

Claro que hay otro alimento en el que basa su dieta. “Lo que más le gusta es la leche, se podía beber litros y litros durante la semana”, explican en su entorno, apuntando que lo puede hacer en cualquier momento del día.

De hecho, en algunas publicaciones en Instagram se le ha visto con una botella a la que describía como su “poción mágica”.

Otro aspecto que resalto Crannix es el gusto por la lectura de Haaland. “Cuando viajábamos siempre iba con algún libro, le gustaba mucho, y luego jugaba muchísimo a las cartas. Los noruegos son muy curiosos a nivel cultural”.

En esta temporada en la Premier League ya ha alcanzado los 35 goles y aún restan cinco fechas para extender la marca. Además, si consigue dejar en el camino al Real Madrid, seguirá levantando su leyenda en el fútbol mundial.