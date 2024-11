Arturo Vidal aborda el diálogo con Ricardo Gareca y la alegría de volver a la Roja

Arturo Vidal reapareció tras ser nuevamente convocado a la Roja. El Rey zanjó sus diferencias con Ricardo Gareca y el Tigre decidió convocarlo a la selección chilena para los duelos Eliminatorios ante Perú y Venezuela. Son dos duelos cruciales para las aspiraciones del Equipo de Todos, que busca seguir con opciones de clasificar al Mundial 2026.

En ese sentido, el volante se refirió a su regreso a Juan Pinto Durán. “Bien, contento. Los muchachos siguen los mismos, solo que antes eran más chicos, pero bien. Se ve buen ambiente. Vi a mucha gente que los conozco hace 17 años que he estado ahí en la Selección. El ambiente está bueno, así que muy feliz de haber vuelto”, comenzó señalando en su llegada a la Gala Crack 2024 de TNT Sports, donde está nominado como el mejor futbolista del Campeonato Nacional tras coronarse con Colo Colo.

Al ser consultado por un cambio en la Roja con su presencia, el Rey fue tajante. “Todo cambia con Vidal”, aseguró. También habló de la emoción de volver a representar a la Roja. “Hablé con todos. Hubo muchas emociones. La gente que sigue trabajando, aparte del profe, están hace 20 o 30 años en la Selección. Me conocen desde chico y ahora, cuando me vieron, fue una emoción muy linda. Ahora, a trabajar no más, a entrenar fuerte y tratar de sacar los seis puntos que vienen que son muy importantes”, aseguró cuando fue consultado si habló con Gareca.

Vidal y el título albo

Vidal también se refirió a la obtención de la estrella número 34 del Cacique. “Es una sensación única. Salí de Colo Colo, llegué a los 12 años con muchos sueños y se me fueron cumpliendo. Volver a los 37 años, tras una carrera tan larga, volver a que el pueblo colocolino creyera en mí, a que la gente confiara en lo que uno hace y que al final se lograra el objetivo, por eso la emoción”, señaló.

“Es el equipo que he representado toda mi vida, estando afuera. Fue una copa muy difícil, con muchos partidos este año, con muchas lesiones, muchas cosas en contra. Son muchas las emociones, por eso me da tanta pena. Trato de no hablar mucho porque me pongo a llorar, pero feliz porque se logró. Fuimos campeones, justos ganadores”, continuó.

“Aparte, que mis hijos me vean jugar en Colo Colo, donde nací, es una emoción muy grande. Hoy, cuando me vieron, me contaron lo que sintieron y esas cosas son las que me emocionan. Por eso quería volver tanto y ser campeón con Colo Colo”, sentenció el Rey.