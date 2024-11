El particular elogio de Pablo Milad a Arturo Vidal tras sellar su retorno a la Roja

El llamado de Arturo Vidal a la Roja sorprendió al mundo futbolero. No porque el jugador de Colo Colo no tenga las capacidades para volver al Equipo de Todos, sino por los dardos que lanzó el emblema de la Generación Dorada al entrenador de la Selección, Ricardo Gareca.

Sin embargo, la convocatoria del volante albo alivió a uno de los hombres más importantes de nuestra industria, el presidente de la Asociación nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad. El mismo que lanzó un curioso elogio para la decisión de Gareca en entrevista con TNT Sports.

“Arturo llegó a su casa con esa energía que lo caracteriza”, dijo el timonel del ente rector. Luego agregó que la llegada del futbolista a Juan Pinto Durán cambiará el ánimo de los seleccionados. “Siendo un líder en la cancha, va a contagiar de una renovada actitud a los jugadores y esperamos que nos vaya súper bien”, enfatizó.

Pero el líder de la ANFP no sólo habló del ídolo del Cacique, también recordó que Gareca debe obtener la mayor cantidad de puntos posibles ante Perú y Venezuela para seguir soñando con el Mundial. “Estamos en una posición muy mala hoy en día, que no es la que esperábamos, y tenemos este hermoso desafío de sumar, de salir de la mala racha donde en cuatro partidos no hemos sumado ni un punto”, expresó.

Luego repitió que “ahora debemos sumar lo máximo y renovar las esperanzas... porque no está todo perdido, debemos seguir luchando”. Pelea que tiene una condición, ya que tras la goleada recibida ante Colombia, Milad le colocó un ultimátum a Gareca: debe sacar cuatro puntos de los seis en disputa o despedido.

Chile enfrentará a la Bicolor este viernes (22:30 horas), en Lima, y luego jugará con la Vinotinto, el martes 19, en el Estadio Nacional (21 horas). Con cinco unidades, es colista de las Clasificatorias, y está a siete positivos de la zona de repechaje.