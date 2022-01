Arturo Vidal es sancionado con tres fechas y Chile sufre con la localía

Una mala noticia recibió este viernes la Selección Chilena. Arturo Vidal fue sancionado con tres fechas luego de la roja recibida en el duelo ante Ecuador por “juego sucio grave”. El volante del Inter de Milán se perderá los partidos ante Argentina, Bolivia y Brasil. Recordemos que solo quedan cuatro fechas en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

La baja del mediocampista ya estaba confirmada para el encuentro ante la albiceleste, sin embargo, sorprendió la resolución tomada. De todas formas, desde la ANFP ya hicieron las diligencias para reducir el castigo.

Tras la caída del seleccionado ante su símil ecuatoriano, Arturo Vidal pidió disculpas por la falta. Reconoció que fue juego brusco, pero dijo no haber visto al defensa infraccionado: “Siento tristeza. Creo que lo que pasó hoy fue algo increíble. Nunca pensé que me podían expulsar. No lo vi al jugador, así que solo pedir disculpas”.

Palabras que luego replicó a través de sus redes sociales: “Aún no lo puedo creer. Solo me queda pedir disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico, a mi familia y a todo mi país. Seguiremos luchando hasta el final”, publicó en su Instagram.

La baja de Arturo Vidal suma un nuevo problema a Martín Lasarte, ya que cambia la planificación de las jornadas venideras. Sin el futbolista del Inter, sabemos que la Selección Chilena cambia. En la presente clasificatoria, el ex Bayern se ha perdido tres partidos.

El público en riesgo

En el mismo documento se dio a conocer que La Roja deberá jugar sin público el partido ante Uruguay y sin gente detrás de los arcos ante Argentina por “comportamiento discriminatorio, invasión al terreno de juego, encendido de fuegos artificiales y lanzamiento de objetos”. Monetariamente, la cifra que la Asociación deberá pagar por el castigo es de CHF 60.000, número cercano a los 54 millones de pesos chilenos.

Desde los escritorios de Quilín también ya empezaron los trámites para poder contar con la gente en las jornadas restantes. No es primera vez que Chile recibe este tipo de sanciones, en la Eliminatoria pasada sufrió de forma constante los castigos de la FIFA y en esta ya había sufrido de la reducción de aforo, precisamente ante Ecuador.

En el pasado hicieron un llamado desde la ANFP para evitar las conductas que llevan al castigo, pero no ha dado resultados. A la fecha, Chile sigue siendo el país más castigado por la FIFA por la conducta de sus hinchas. En el 2021 se sancionó a La Roja por la actitud de algunas personas en el partido ante Brasil. Esta vez es por lo hecho en el duelo ante Ecuador, un duelo fatal para el equipo, que meses después sigue dejando consecuencias.