Arturo Vidal se justifica por la expulsión: “No vi al jugador, no tuve la intención de pegarle”

Arturo Vidal fue el villano de la jornada. El volante del Inter de Milán fue expulsado en los 13′, por una fuerte entrada sobre el ecuatoriano Félix Torres. La determinación del juez argentino Fernando Rapallini se apega absolutamente a reglamento. Chile pagó las consecuencias, porque nunca logró disimular la ausencia del oriundo de San Joaquín en el campo de juego.

El Rey dio la cara para explicar la intervención. Reclamó inocencia. “No vi al jugador, no tuve la intención de pegarle”, declaró a TNT Sports respecto de la controvertida acción. “Siento tristeza. Creo que lo que pasó hoy fue algo increíble. Nunca pensé que me podían expulsar. No lo vi al jugador, así que solo pedir disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico, a la gente que vino a apoyar”, expresó el volante. El resultado de su acción fue destacado incluso por Claudio Bravo, como una de las claves del resultado. “Cuesta competir con un hombre menos”, sostuvo el golero.

Arturo Vidal golpea al ecuatoriano Félix Torres, en la acción que le costó la tarjeta roja (Foto: AFP)

En su cuenta en Instagram también presentó sus excusas. “Aún no lo puedo creer. Solo me queda pedir disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico, a mi familia y a todo mi país. Seguiremos luchando hasta el final”, manifestó.

“Un día fatal”

Luego se refirió a la negra jornada que vivió la Roja. “Fue un día fatal, pasaron muchas cosas, pero todavía tenemos fe en que se puede clasificar”.

“Nunca lo vi, cómo le voy a pegar una patada así a alguien”, insiste respecto de la jugada que termina sacándolo del campo de juego. “Primero iba con la cabeza. Después, cuando vi que era larga, levanté el pie, pero nunca con la intención de pegarle. Es muy triste”, puntualiza.