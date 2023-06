Arturo Vidal: “La fuerza de los jugadores más jóvenes puede llevarnos al próximo Mundial”

Arturo Vidal se fue con sentimientos encontrados de Santa Cruz de la Sierra. Según su opinión, Chile mereció más que el empate ante el local Bolivia. Sin embargo, destacó la dinámica que logró el equipo, por momentos. Un buen apronte para el inicio de las Eliminatorias, en septiembre próximo.

“Me voy contento, con mucha ilusión para llegar de la mejor forma a las Eliminatorias. Merecíamos haber ganado, pero no se pudo. Mejoramos mucho, sobre todo en el segundo tiempo. Jugamos como quería el profe”, dijo el volante de Flamengo a Radio ADN.

Asimismo, agregó que “tuvimos oportunidades que no pudimos concretar, pero estamos ahí. Estamos muy confiados en el trabajo que se están haciendo y vamos con todo a las Eliminatorias”.

En ese aspecto, el exjugador de Barcelona reconoce que tienen un desafío mayor. Por eso aclaró que “sabemos que viene algo muy duro, pero estamos preparados. Tenemos un grupo espectacular y hemos hecho un trabajo de la mejor forma. Llegaremos muy bien”.

Un equipo chileno que está en pleno recambio, con muchos jugadores alrededor de los 35 años y otros tantos que han salido en los últimos años para encontrar ese equilibrio. Así, al menos, lo explicó Vidal.

“Espero estar en la próxima nómina y ayudar a los más jóvenes, Ellos nos ayudan a nosotros. La fuerza de ellos, de los más jóvenes nos puede llevar al Mundial. Tenemos mucha ilusión de lo que se pueda hacer. Mi sueño es jugar el próximo mundial. Queremos que la gente nos apoye, jugar a estadio lleno para que sea el jugador número doce”, confirmó el King.

Un satisfecho Maripán

El zaguero central del Monaco de la Ligue 1 de Francia advirtió que al equipo todavía le falta llegar a su mejor rendimiento. Sin embargo, se mostró optimista de lo que pueden hacer en las próximas Eliminatorias.

“Sabemos que tenemos que mejorar, pero llegamos bien para empezar las eliminatorias. Va a ser bastante importante empezar bien y estos partidos nos sirven. Hay que tener confianza, todos tienen que apoyar, porque no sobra nada y tenemos que estar todos juntos”, dijo el defensa formado en Universidad Católica.

Sobre la dupla de centrales que formó junto con Medel, aclaró que “con Gary siempre me siento bien, seis años juga do juntos, Me acoplo muy bien. Bolivia es un rival complicado, pero está en un mismo proceso que nosotros. Es un rival directo”.