Arturo Vidal le da con todo a la U: “Cuando llevaban 10 puntos adelante estaban calladitos; también los sapitos de Huachipato”

Arturo Vidal tuvo una actuación para el olvido frente a Magallanes, luego de terminar expulsado por entreverarse en una disputa con los jugadores carabeleros. Sin embargo, tras el partido se mostró tranquilo pese a la eliminación de su equipo en Copa Chile.

“El resultado no es lo que esperamos, pero así es el fútbol”, comenzó admitiendo. Y agregó: “Creo que hay que felicitar a Magallanes, se enfrentó contra el mejor equipo de Chile, uno de los ocho mejores de Sudamérica, así que bien. Que lo disfruten nomás y les deseo suerte en lo que venga en la Copa Chile. Nosotros ya ahora preocuparnos en el campeonato”.

En cuanto al duelo de este domingo ante Iquique, donde los albos podrían ser campeones, el volante se muestra entusiasmado. “El domingo tenemos una final más de todas las que hemos tenido en el último tiempo, así que esperamos llegar mucho mejor que este partido”, expresó.

Los dardos contra la U

El King fue consultado por la denuncia de Universidad de Chile ante el Tribunal de Disciplina. La respuesta fue lapidaria: “De verdad que estas cosas cada vez ensucian más al fútbol. Cuando el fútbol está creciendo, cuando los dos equipos más grandes de Chile están peleando un campeonato con estas cosas, lo echan a perder. De verdad que me molesta mucho que pasen estas cosas. Creo que tiene que valer el fútbol”.

En esa misma línea, insistió en que todo debe quedar en el rectángulo de pasto. “En la cancha se ganan los campeonatos y eso es lo que hemos hecho nosotros. Ellos, cuando llevaban diez puntos adelante estaban calladitos, no decían nada. Y ahora que vieron que nosotros pasamos, empiezan a buscar cosas”, expresó.

Además disparó contra Huachipato. “También los sapitos estos de Huachipato que se ponen a grabar. Cuando les toque a ellos la oportunidad, la tienen que hacer, pero ahora tienen que dejar tranquilo el fútbol y que gane el mejor. Si nosotros perdemos y ellos ganan, pasan por puntos”, lanzó.

“Tenían que haberse metido el año pasado, este año no sé quién los invitó. Tienen que preocuparse de no descender mejor y dejar a los perros grandes pelear arriba, que lo están haciendo bastante bien. Y nosotros nos ganamos la opción de acercarnos más al título que la U. Lamentablemente ellos perdieron su opción, lo vuelvo a decir, contra Iquique”, prosiguió.

“Pero mala suerte, no la aprovecharon, tuvieron su oportunidad contra Iquique y la desaprovecharon y nosotros pasamos adelante. Y ahora tienen que dejarnos ser campeones tranquilamente”, apuntó.

“Hemos sacado muchos puntos al tercero y creo que hemos peleado con la U de igual a igual y eso que nosotros jugamos la Copa Libertadores. Entonces eso molesta, ya que nos enfocamos en el campeonato, pasamos al primer lugar y ahora que aparezcan estas cosas, molesta mucho”.

Tranquilidad

Vidal se mostró sereno ante lo que suceda en el tribunal. “Nosotros estamos muy enfocados. Sabemos que ganando los dos partidos, aparte de ser campeón, haremos otro récord para el fútbol chileno, que nunca un equipo haya ganado con tantos puntos en un campeonato largo. Hemos hablado con Aníbal todos estos días. Estamos súper tranquilos”, apuntó.

También defendió a Almirón. “En el camarín el profe nunca ha estado. No sé si habla con alguien, cosas así, pero las decisiones que han hecho, los cambios cuando jugamos con Palestino, eso lo decidió el ayudante y con mucha personalidad. Y nosotros seguimos a él. Claramente el profe de afuera puede hablar, cosas así, pero el que toma las decisiones es el ayudante, que lo hizo muy bien. Ya buscar esas cosas no veo por qué. Me parece una locura”.

Por último Vidal evitó hablar de un posible retorno a la Roja, pero sí se refirió a la lesión de Carlos Palacios. “Lo veo mal. Está con mucho dolor, ojalá pueda llegar el domingo. Sé que va a ser difícil, pero vamos a esperar hasta el final. El profe tomará la decisión, pero me hubiese encantado que estuviera hoy día y en todos los partidos que quedan”, advirtió.