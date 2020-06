Ascenso y agravio de una futbolista chilena en España: “Se lavaron las manos con nosotras”

Fin de temporada en España, aunque solo para las mujeres. Messi, Hazard, Vidal y un sin número de estrellas ya entrenan para el retorno. Ellas, ni por si acaso. Así fue una medida que benefició al Santa Teresa Badajoz, que ascendió a la división de honor con dos chilenas en su plantel, Fernanda Pinilla y Nayadet López. Esta última (25 años), de padre español y madre chilena, nacida en Valencia, seleccionada de Las Rojas, atiende a La Tercera con tono agridulce. Feliz por el ascenso, pero también cabreada. Los agravios.

¿Resta mérito ascender así?

Habrá todas las opiniones. Primordialmente será que nos ha ayudado el tema del Covid-19, pero esto no lo quería nadie, menos que acabase la liga así. Todas queríamos acabarla. Es verdad que íbamos apretados, pero hemos sido líderes muchísimas jornadas. Solo en seis jornadas de 22 estuvimos fuera del liderazgo. Era el último empujón lo que quedaba.

¿Pensó que se quedaba sin ascenso por el Covid-19?

Podían pasar miles de cosas. Cancelar la liga sin servirnos para nada, o con playoffs, o jugar más tarde... Y cuando ya se hizo oficial que subían los primeros de cada grupo nos pusimos contentas, aunque tristes por no jugar la liga entera. Acabar en la cancha.

¿Se celebró online?

Sí, algo así. Primero lo hicimos las jugadoras y luego se fue conectando el entrenador, el presidente, la presidenta. Estuvimos un par de horas, abrimos una cerveza cada una en su casa o una botella de vino, y ahí lo pudimos celebrar.

¿Sigue la otra temporada?

El club quiere que me quede y yo no tengo problemas. Estamos viendo la mejor forma para seguir la próxima temporada en Primera. Aquí se me valora.

Se cancela el fútbol femenino y el masculino vuelve en una semana.

Por las circunstancias y lo que no nos valoran, obviamente teníamos que darlo por cancelado. El fútbol masculino tiene todas las medidas posibles. Sus clubes tienen complejos deportivos y muchísimas ventajas y facilidades para tener de todo en la seguridad de tu salud. Nosotras no lo íbamos a tener ni tampoco querían dárnoslo. Entonces, es difícil. El fútbol profesional ahora mismo es el fútbol masculino. Acá luchamos para que también lo sea la primera división femenina. Es necesario.

¿Se sintió pasada a llevar?

Sí, claro. Como que se lavaron las manos con nosotras. Sabían que era una situación muy difícil y su excusa o su razón es que el fútbol masculino mueve mucho dinero y el femenino no. Yo creo que no es así. En España se mueve mucho dinero, pero quedando tan pocas jornadas han dado prioridad al fútbol masculino y no a nosotras. Ha sido un corte feo, pero para eso luchamos, para profesionalizar la liga femenina.

¿Fue algo machista?

No es que fuera machista, es que las facilidades que tiene el fútbol masculino no las tenemos nosotras. No se trata de machismo porque creo que en los últimos años se está luchando y consiguiendo cosas, pero se ha empezado muchísimo más tarde que los hombres y no tenemos las mismas ventajas. En un futuro las tendremos.

Las federaciones dicen que el fútbol femenino es prioridad. Se contradice con esto.

Es que nadie estaba preparado para esto. Las jugadoras nos estamos uniendo para hacer una liga profesional y que se nos dé el mérito que tenemos. Nunca sabes qué medidas son buenas y o malas. Esperemos que se cumpla la palabra de apostar por el fútbol femenino como merece.

¿Los clubes aceptaron bien la medida?

Había clubes que no les interesaba aceptar la medida. Pero no consistía ni en los clubes ni la federación. Es un tema gobierno, de estado, de un país entero.

Está cada día más considerada en la Selección.

Estoy ilusionada y contenta con que me llamen. Y me den minutos para mostrar mi fútbol y poder adaptarme.

¿Por qué no apareció antes del Mundial en el plantel?

La facilidad que hay para recibir la doble nacionalidad acá en España con el consulado de Chile tarda muchísimo. Entonces, en lo que tardé con los papeles y que me los dieran, ellas ya estaban en el proceso para el Mundial. Estábamos en contacto desde antes, pero no era posible convocarme.

¿Quería la nacionalidad solo por lo deportivo?

Yo siempre la he querido. Le digo a mi mamá que por qué no me la ha hecho desde chiquitita, pero no hay muchas facilidades. Al ser futbolista siempre y vivir fuera de casa, en los meses que tengo vacaciones el consulado está cerrado y bueno, había bastantes problemas con sacar la nacionalidad.