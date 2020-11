Así con las caras del recambio: la dispar realidad de los Sub 25 en el extranjero

Estar al mando de un seleccionado nacional, sea el que sea, implica responsabilidades de presente y de futuro. No solo estar pendiente de lo inmediato, sino que también de lo que viene. Por lo mismo, la palabra recambio ha sido tan utilizada en el último tiempo cuando se habla o se discute de la selección nacional. Pensando en aquello, se hace inevitable observar cómo rinden los jugadores jóvenes.

Para la siguiente nota se revisó la performance de futbolistas nacionales Sub 25 que militan en el extranjero. Los fríos números indican una brecha importante entre unos y otros.

Un nombre nuevo que entró en la órbita es Niklas Castro (24). El atacante del Aalesund noruego, convocado por Reinaldo Rueda para los partidos eliminatorios ante Perú y Venezuela, es el que tiene mayor continuidad de los 20 futbolistas revisados para este ejercicio. Acumula 1.746 minutos disputados en 21 partidos y anotó cuatro goles. Quienes también muestran un registro positivo son los que juegan en México y que ya fueron considerados en la primera convocatoria de las Clasificatorias. Es el caso de Sebastián Vegas (23), reciente campeón de la Copa MX con Monterrey, con 17 partidos jugados. También superan la barrera de los mil minutos Nicolás Díaz (21), del Mazatlán, y Víctor Dávila (23), del Pachuca.

Un nombre sorprendente que aparece en la vanguardia es Gonzalo Jara González (21). Atacante, de la cantera de Universidad Católica, mundialista Sub 17 en 2015, es titular en el Progreso de Uruguay, donde ha jugado 17 cotejos en la Primera División charrúa.

Uno que se estancó fue Ángelo Araos (23). En Corinthians llegó a tener una regularidad que le permitió recuperar un sitio en el plantel del Timao. No obstante, un cambio de entrenador cambió el panorama. El ex Antofagasta, si bien tiene 14 partidos jugados, 537 minutos y un gol, no juega desde septiembre. Es el último extranjero del equipo.

LOS SUB 25 EN EL EXTRANJERO

Jugador Club Minutos Partidos Goles Niklas Castro (24) Aalesund (NOR) 1.746 21 4 Sebastián Vegas (23) Monterrey (MEX) 1.393 17 1 Nicolás Díaz (21) Mazatlán (MEX) 1.211 14 2 Gonzalo Jara G. (21) Progreso (URU) 1.142 17 2 Víctor Dávila (23) Pachuca (MEX) 1.079 15 5 Marcelo Allende (21) Mont. City Torque (URU) 823 15 3 Cristián Gutiérrez (23) V. Whitecaps (CAN) 754 13 0 Ignacio Jeraldino (24) Atlas (MEX) 613 17 1 Ángelo Araos (23) Corinthians (BRA) 537 14 1 Gonzalo Reyes (25) M. Wanderers (URU) 365 9 0 *Sebastián Soto (20) Telstar (HOL) 359 7 5 *Kennet Hanner-López (21) Schott Mainz (ALE) 300 6 1 Gonzalo Collao (23) Extremadura (ESP) 270 3 - Pedro Campos (20) Bnei Yehuda (ISR) 257 8 0 Ignacio Jara (23) Goiás (BRA) 228 8 1 Francisco Sierralta (23) Watford (ING) 180 2 0 Pablo Galdames (23) Vélez (ARG) 155 2 0 *Giovanni De La Vega (20) Utrecht II (HOL) 65 1 0 Yerko Leiva (22) Necaxa (MEX) 55 2 0 Luis Rojas (18) Crotone (ITA) 0 0 0

Si hay un futbolista que sacó provecho del inicio de las Eliminatorias fue Francisco Sierralta (23). Ante las ausencias en defensa, el zaguero del Watford fue titular y cumplió. Eso sí, en su club va de a poco. Solo acumula 180′ con los Hornets, en la Copa de la Liga. Aún no tiene actividad en el Championship. “Estamos felices que Sierralta esté en la selección de Chile, esto es algo que nos convenció para ficharlo. Él está trabajando mucho y adaptándose para mostrarnos su calidad y ayudar al equipo. Como otros compañeros, él debe esperar su momento, tengo 20 jugadores y juegan 11”, declaró el técnico Vladimir Ivic, en CDF. Sierralta no podrá jugar contra Perú, por suspensión.

Al igual que el exdefensa de la UC, hay otros que han convivido más con la banca que con la cancha. Le pasó a Ignacio Jara (23). En 2020 disputó apenas 228 minutos con el Goiás y, al final, se desvinculó para retornar a Chile. Ahora es el objeto de deseo de varios elencos locales para reforzarse de cara a la segunda rueda. Brandon Cortés (19), juvenil de la cantera de Boca, ya se unió a la U. Otro que volvió al país es José Luis Sierra hijo (23), quien fichó en Temuco tras deambular por divisiones postreras de Italia.

Todavía no suma minutos en la Serie A el volante Luis Rojas (18), flamante incorporación del Crotone.