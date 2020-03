Así iban los chilenos de las cinco grandes ligas hasta la pandemia

¿Cómo terminarán las ligas ante el receso obligado producto del coronavirus? Es la gran interrogante que inunda a los directivos del fútbol europeo, el más aproblemado ante el avance del calendario y la imposibilidad de reanudación próxima. Jugado más de la mitad de los torneos grandes del Viejo Continente (Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia), hay tendencias y balances que se pueden sacar bajo este contexto, como por ejemplo la actuación de los jugadores chilenos en aquellas competencias.

De los ocho nacionales en las ligas de primera división más poderosas de Europa, Erick Pulgar es quien sumó más minutos hasta antes de la detención. La Fiorentina, uno de los clubes más afectados de Italia con el Covid-19 por múltiples contagios en el plantel, adquirió el pase del exvolante de la UC en 10 millones de euros hasta 2023. El seleccionado chileno ha demostrado la inversión que el elenco viola hizo por él. Suma 2.445 minutos en 29 partidos en la campaña, entre la Serie A y la Copa Italia. Tiene cuatro goles (todos de penal), siendo el tercer mayor anotador del equipo en la liga, detrás de Federico Chiesa y Dusan Vlahovic, ambos con seis. Además registra tres asistencias. Todo esto cruzó un cambio en la dirección técnica: Giuseppe Iachini reemplazó a Vincenzo Montella en diciembre pasado.

“Estoy en mi casa, cumpliendo con los programas que me manda ya sea el preparador físico de la Fiorentina o el profe Velasco de la Selección. Espero que esto pase rápido para que todos podamos volver a nuestra vida cotidiana”, declaró el antofagastino al sitio oficial de La Roja. “En la Fiorentina he ido demostrando partido a partido, más ahora con la llegada del profe Iachini, que he vuelto a jugar como volante central, que es la posición en la que me siento más cómodo en la cancha”, añade Pulgar.

En minutos jugados, completan el podio Fabián Orellana (2.261) y Guillermo Maripán (2.205). En este último también se cuenta un partido jugado por el Alavés, en el inicio de la liga española.

Maripán sigue a Neymar, en el duelo entre PSG y Monaco.

En el ítem ‘partidos jugados’ lidera Arturo Vidal, con 31 cotejos, desglosados de la siguiente manera: 22 por La Liga, seis en Champions, dos por la Copa del Rey y uno por la Supercopa de España. El matiz radica en que esa alta presencia no se refleja en su minutaje, ya que tiene 1.412’. El goleador de los chilenos en las ligas top es Fabián Orellana, con siete tantos, siendo el mayor anotador de su escuadra. De esos siete, tres son de penal. También es el mayor asistidor de los de Ipurúa, con seis. Su buena temporada ha despertado el interés de otros elencos de España, pensando en la campaña venidera, sea cuando sea su fecha de inicio.

Quien sube su cuota de participación es Claudio Bravo, en relación a los cursos anteriores. Suma 16 partidos con el Manchester City, con un promedio en contra de un gol por partido. El que no tiene saldo a favor en este recuento es Alexis Sánchez, quien registra la menor participación con su club: 596 minutos. En otras palabras, no alcanza a tener siete partidos completos con el Inter. Claro, hay que considerar su larga inactividad al ser operado. Pero también la gran dupla que cuajaron Romelu Lukaku y Lautaro Martínez.