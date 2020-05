Aterrizando el desafío de Vidal

Las cuarentenas tienen a todos pensando cómo ocupar el tiempo en casa. Y los deportistas, en su afán por no perder el estado físico, han destacado, proponiendo diversos desafíos que han acabado siendo virales en las redes sociales. El último es el reto que impuso Arturo Vidal: correr 10 kilómetros en menos de 38’08”, la marca que alcanzó y subió a su cuenta de Instagram.

“El desafío es 10K en 38 minutos y 8 segundos, vamos que se puede, veamos cómo ha resultado la cuarentena”, fue la prueba que lanzó el volante del Barcelona, a la que ya algunos se han sumado. Gary Medel (39’08”), José Pedro Fuenzalida (39’13”), Fernando Meneses (40’15”) y Luis Valenzuela (38’08”, pero solo 8k), fueron los futbolistas que hasta ahora realizaron el desafío. Sin éxito.

Y al ser esta una prueba ciento por ciento atlética, muchos fondistas miraron el desafío con cierta gracia. “Es una buena marca”, dice el entrenador Mario Rodríguez, jefe técnico del área de fondo y medio fondo de la Federación Atlética de Chile (Fedachi). Eso sí, recalca que llevadas al plano atlético, es baja: “Para un futbolista está bien. Todos deberían correr a un ritmo de 4 minutos por kilómetro, ya que ese trabajo aeróbico sin dudas ayuda a aguantar un partido de 90 minutos”.

Eso sí, Rodríguez es claro en explicar que no necesariamente todos los futbolistas deben entrenar los 10k para mejorar. “Los que más deben correr son los laterales, porque deben atacar y volver a defender durante todo el partido, pero quizás un arquero o un delantero no necesita tanto. Con 5 kilómetros que hagan, a buen ritmo, se garantizan mejorar en su recuperación y aguantar un entrenamiento o partido. Esto ayuda a limpiarse rápido del lactato que queda en los músculos”, dice.

Víctor Aravena, atleta especialista en fondo y medio fondo, mira la prueba de Arturo con suspicacias. “Es que correr 10 kilómetros en menos de cuarenta minutos no es algo difícil. Muchos runners amateur lo hacen en menos tiempo incluso”, asegura el bronce en Toronto 2015 y oro en Santiago 2014, ambas en los 5 mil metros.

Aravena no desconoce el mérito de Vidal, pero asegura que aún está lejos de ser una marca sobresaliente. “Por ahí escuché que con este tiempo podía competir en un Sudamericano de Atletismo, algo que es totalmente falso. Como mínimo debes correr los 10 kilómetros en menos de 30 minutos para eso. Además, Vidal lo hizo en una banda de trote, que necesita tener una inclinación de dos centímetros para que se pueda comparar a correr sobre asfalto o la pista”, declara el de Coronel, que tiene 28’49”89 como récord en 10k.

Pero el fútbol no es solo correr. “Claro, quizás yo no aguantaría jugar un partido de fútbol al ritmo que lo hace él, me fatigaría antes. Eso es porque él tiene otra musculatura, otro entrenamiento, especialmente enfocado en su deporte”, remata Aravena, tres veces ganador de los 21k en el Maratón de Santiago.