Audax Italiano ratifica su levantada y supera de inicio a fin a un discreto Blooming

Desde que se fue Manuel Fernández de la banca, Audax Italiano atraviesa una etapa más esperanzadora de la temporada. Esta noche, el equipo de La Florida volvió a ganar, ahora por el grupo E de la Copa Sudamericana. En Rancagua, vencieron por 2-0 al Blooming de Bolivia y se meten en la pelea por, a lo menos, el playoff para seguir en carrera en el torneo.

Se trató no sólo de la primera vez en que ambos elencos se enfrentaban en una competencia Conmebol, sino que además era el estreno de Luca Marcogiuseppe al mando de Audax en el concierto internacional. Frente al colista de la liga boliviana (ocho puntos en 11 partidos), el equipo chileno tenía la obligación de sumar ante el rival, a priori, más débil de la zona.

Desde el inicio del encuentro, los tanos tuvieron el control del balón. El club de Santa Cruz de la Sierra se acomodaba con una estrategia de esperar y apostar por el contragolpe. Durante el primer tiempo, Audax dispuso de la pelota detenida como una herramienta para acechar la portería celeste, sin embargo recién lo pudo aprovechar al final del lapso. En general, los 45′ iniciales entregaron pocas emociones en las áreas.

La primera chance clara de los verdes fue en los 26 minutos, cuando un remate de Gabriel Hachen es rechazado desde la línea de meta, luego de que el argentino eludiera al portero Uraezaña. Luego, en los 29′, quien se lo perdió fue Michael Fuentes, tras el achique del meta visitante.

Los floridanos siempre estuvieron más cerca de convertir que sus rivales cruceños. A la media hora de partido dieron con la valla contraria a través del volante mixto Fernando Juárez, quien capturó un rebote del portero y definió con el arco libre. Sin embargo, el tanto fue anulado tras la revisión en el VAR por una evidente posición de adelanto del argentino.

Audax Italiano, ofensivamente, era más que Blooming, pero le faltaba lo último para dar con el gol. Sobre el final del primer tiempo, llegó al 1-0. Tiro de esquina de Hachen y Gonzalo Sosa gana por arriba para abrir el marcador. Era justo por el mayor peso en ataque que manifestaba el equipo nacional.

El equipo celeste, que lo pasa mal en su campeonato local, llegaba a cuentagotas. No obstante, ante cada acercamiento se topó con Tomás Ahumada, el buen golero de los audinos. Respondió cada vez que fue exigido.

Para fortuna de Audax, en el complemento logró estirar la diferencia ante la discreta escuadra de Santa Cruz. En los 67′, el transandino Gonzalo Ríos anota un golazo, con un remate desde fuera del área. El jugador tuvo tiempo para acomodarse y colocar el balón por encima de la estirada de Uraezaña. El 2-0 reflejaba de manera más justificada la superioridad de los itálicos.

Tras el segundo tanto, Marcogiuseppe hizo cambios con el fin de dosificar fuerzas, poniendo un ojo en el Campeonato Nacional, donde también tiene que sumar. De igual manera, el devenir del juego arrojó un tufillo a farra, porque perfectamente Audax Italiano pudo anotar otro gol, ítem que puede ser clave de cara a la clasificación. Blooming terminó con 10 por la expulsión del venezolano Figuera, en los 84′.

Con esta victoria, Audax queda en el segundo lugar del grupo con cuatro puntos y diferencia de gol de 1. Tiene el mismo puntaje que Santos, pero el Peixe tiene diferencia de 0. De momento, los chilenos estarían pasando al playoff ante uno de los terceros de la Libertadores. El líder de la zona E es Newell’s, con nueve.

Ficha del partido

A. Italiano 2: T. Ahumada; N. Fernández (71′, O. Rojas), S. Pereira, O. Bosso, R. Cereceda (71′, E. Matus); M. Díaz (46′, M. Sepúlveda), F. Juárez; G. Ríos, G. Hachen (86′, G. Álvarez), M. Fuentes; y G. Sosa (71′, L. Riveros). DT: L. Marcogiuseppe.

Blooming 0: B. Uraezaña; C. Romero, C. Latorre, J. Lacerda, J. Villamil; R. Spenhay, J. Lovera (59′, J. Arce), A. Figuera; F. Arismendi (58′, O. Siles), J. Sinisterra (46′, C. Menacho) y Rafinha (72′, R. Cuellar). DT: C. Bustos.

Goles: 1-0, 45′, Sosa, cabezazo tras córner de Hachen; 2-0, 67′, Ríos, con un gran tiro desde fuera del área.

Árbitro: D. Haro (PER). Amonestó a Sosa, Fernández (AI); Romero, Lovera, Lacerda (B). En los 84′, expulsa a Figuera (B) con roja directa.

Estadio El Teniente de Rancagua. Asistieron 2 mil personas, aprox.