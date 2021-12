Audax Italiano y Everton tienen dispar sorteo en la Copa Libertadores

Este lunes se llevaron a cabo los sorteos de las fases previas de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. En la primera, se sortearon la fase 1 y 2, siendo esta última donde comenzarán a ver acción los equipos chilenos.

Este sorteo determinó que Audax Italiano deberá medirse contra Estudiantes de La Plata, mientras que los ruleteros tendrán que enfrentarse contra el Monagas Venezolano.

Los ocho ganadores de la fase 2 avanzan a la fase 3, para disputar partidos de ida y vuelta en llaves predeterminadas: C1 vs. C8, C2 vs. C7, C3 vs. C6 y C4 vs. C5. Los cuatro vencedores de estas eliminatorias son los que acceden a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los duelos de ida de la fase 2 se disputarán entre el 22 y 24 de febrero. Las revanchas se jugarán del 1 al 3 de marzo.

También en la jornada se sortearon los cruces de la primera fase de la Copa Sudamericana. Aquí los equipos sudamericanos, excluyendo a Argentina y Brasil, se enfrentarán entre sí. Los ganadores de cada partido accederán a la fase de grupos de la competencia.

En el caso de los chilenos el sorteo determinó los enfrentamientos entre Deportes Antofagasta y Unión Española. El otro partido quedó conformado por Unión La Calera vs. Ñublense.

Los duelos de ida se disputarán entre el 8 y 10 de marzo. Las revanchas, por su parte, serán entre el 15 y 17 de marzo de 2022.

Sorteo fase 1 Copa Libertadores

E1: Montevideo City Torque v. Barcelona

E2: Deportivo Lara vs. Bolívar

E3: Universidad César Vallejo vs. Olimpia

Sorteo fase 2 Copa Libertadores

C1: Colombia 3 vs. Fluminense

C2: Audax Italiano vs. Estudiantes de La Plata

C3: E2 vs. Universidad Católica (ECU)

C4: América Mineiro vs. Guaraní

C5: E1 vs. Universitario

C6: Plaza Colonia vs. The Strongest

C7: Everton vs. Monagas

C8: E3 vs. Atlético Nacional

Las llaves de la Copa Sudamericana

Bolivia:

Guabirá vs. Jorge Wilstermann

Oriente Petrolero vs. Royal Pari

Chile:

Deportes Antofagasta vs. Unión Española

Unión La Calera vs. Ñublense

Colombia:

Junior vs. La Equidad

América de Cali vs. Independiente de Medellín

Ecuador:

9 de Octubre vs. Delfín

Liga de Quito vs. Mushuc Runa

Paraguay

Guaireña vs. Nacional

General Caballero vs. Sol de América

Perú:

Sport Boys vs. Ayacucho

Melgar vs. Cienciano

Uruguay:

Cerro Largo vs. Montevideo Wanderers

River Plate vs. Liverpool

Venezuela: