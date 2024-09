Beccacece se estrena en Ecuador con una derrota ante Brasil

Brasil gana sin brillar y Ecuador se conforma con perder con poco. Así fue la noche en Curitiba. Si se puede resumir el partido en dos acciones, son el gol, reboteado, de Rodrygo, el único de la jornada. Y la salvada en la línea de Gabriel Magalhaes en la única chance clara que tuvo la Tri para empatar el encuentro. Sebastián Beccacece se estrenó con una derrota ante el Scratch. En la antesala había dicho que iba a salir a jugar de igual a igual. En el trámite, eso se vio en los últimos minutos, cuando se dieron cuenta que el local era vulnerable si se le apretaba un poco. Durante 75 minutos, la canarinha fue mejor.

La anotación del partido fue a los 30′. Una serie de buenos toques, veloces, de los brasileños, terminó con el dinámico Lucas Paquetá conectándose con Rodrygo. El ahora portador de la ‘10′ de Brasil remató, su tiro se desvío en el zaguero Willian Pacho y eso descolocó a Hernán Galíndez. El exportero de Universidad de Chile, aún así, estuvo lento en su reacción y no estiró los brazos.

Brasil venció a Ecuador sin brillar. Foto: REUTERS/Rodolfo Buhrer

Con eso, la selección dirigida por Dorival Junior escala al cuarto lugar de la tabla y alcanza las 10 unidades. Se vieron mejoras en los pentacampeones del mundo, si se compara con el deprimente equipo que disputó la Copa América en Estados Unidos. Sin embargo, siguen lejos de lo que se le exige a su país. Y se notó con las pifias que cayeron en el estadio Major Antonio Couto. Cada vez que sus jugadores demoraban en retomar las acciones, la fuerte silbatina se oía desde las tribunas. Su próximo desafío será visitar a Paraguay, en un encuentro que también verá con atención la Roja de Gareca.

Para la visita, el trámite no fue del todo negativo. Ecuador sigue en puestos de clasificación. Están sextos con ocho unidades. Y cabe recordar que partieron las Eliminatorias con -3, luego de la sanción por el caso Byron Castillo. Ahora, con Sebastián Beccacece, tienen la idea de recuperar la identidad que habían logrado en el camino a Qatar 2022. Pese a que estaban peleando por un cupo, en la FEF no estaban conformes con el trabajo del español Félix Sánchez. Por eso llevan al ex DT de la U, que llegó prometiendo un fútbol más vistoso y seguir fogueando a los jóvenes que marcan la tendencia futbolística de ese país.

Tras este tropiezo ante el Scratch, el estratega transandino ya pone su foco en recibir a Perú en Quito. Al igual que el encuentro de la verdeamarela, ese choque entre Ecuador y los Bicolor resulta clave para los cálculos que ya se están sacando en Juan Pinto Durán.