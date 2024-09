Exseleccionado de Ecuador le da con todo a Sebastián Beccacece: “Es una falta de respeto”

En Ecuador genera ilusión el proceso que comanda Sebastián Beccacece. El argentino, quien tendrá su primera experiencia al mando de una Selección, asumió hace menos de un mes con la obligación de meter al Tri en el Mundial 2026.

La tarea, sin embargo, no será fácil. A pocos días de su debut frente a Brasil. el exayudante de Jorge Sampaoli solo suma críticas por la nómina que diseñó para enfrentar a Brasil, en condición de visitante, y Perú, en Quito. La citación del arquero Gilmar Napa, de 21 años, genera dudas.

“Yo creo que es una visión a futuro, pero es una falta de respeto. Hay arqueros que están jugando, como Brian Heras, como Hamilton Piedra, como Rolando Silva o Cabezas de El Nacional”, señaló Esteban Dreer, el exportero de la selección de Ecuador.

Es que la ausencia de Alexander Domínguez, uno de los porteros que está incluso en la lista de los capitanes del Tri, encendió el clima en Ecuador. Hasta el presidente de Liga de Quito salió a criticar al extécnico de la U. “No soy quien deba opinar, pero tampoco me puedo abstraer. En lo personal, me llama la atención que uno de los capitanes (de la Tricolor), quien ha tenido un año espectacular, no esté”, señaló Isaac Álvarez. “No es reclamar. Respeto la decisión del cuerpo técnico, pero ellos son los que deben explicar por qué (no fue citado Domínguez). No deja de sorprenderme que el mejor arquero del país no esté entre los tres convocados. Solo debo decir que me llama la atención. Es el mejor arquero del fútbol nacional. El técnico (Beccacece) tendrá sus razones, no solo por Dida, sino de toda la convocatoria”, complementó el director.

En el primer llamado del DT argentino de cara a los partidos contra Brasil (de visita, el próximo 5 de septiembre) y Perú (10 de septiembre, en Quito), los goleros elegidos son Hernán Galíndez, Moisés Ramírez y Napa.

Otro de los nombres que genera molestia en Ecuador es el de Cristian Ramírez. El lateral izquierdo, quien había renunciado a la Selección de Ecuador durante el proceso a Rusia 2018, fue citado para la doble fecha eliminatoria. Una lesión lo sacó a último minuto de la lista.

“En mi manera de ver la vida, yo pasé momentos muy complicados en la Selección, y nunca dudé en renunciar. A mí no me gusta mucho criticar a los jugadores porque creo que el gusto del entrenador siempre hay que respetarlo. Sí, en mi mente, un jugador que renuncia a la Selección no lo llamo nunca más”, afirmó Dreer.

Cabe recordar que Ecuador marcha en la quinta posición de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La Tri está con ocho unidades, a siete del líder Argentina.