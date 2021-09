Ben 9: Brereton fue centrodelantero en igualdad del Blackburn

Varios de los futbolistas chilenos que militan en el extranjero tuvieron actividad este sábado 18 de septiembre. Uno de ellos fue Ben Brereton Díaz. El chileno-inglés fue titular en la igualdad sin goles del Blackburn Rovers en su visita al Barnsley, por la octava fecha del Championship.

Más allá del resultado, lo interesante radica en que el seleccionado nacional, liberado desde su club para los partidos de Eliminatorias de octubre (a lo menos los dos primeros, ante Perú y Paraguay) tras un acuerdo con la ANFP, jugó de centrodelantero. En la mayoría de los casos, Brereton se desempeña como puntero izquierdo en la escuadra que dirige Tony Mowbray.

Rovers marcha en la sexta posición de la tabla, con 13 puntos, en zona de clasificación a los playoffs (aunque queda mucho campeonato todavía). El líder de la segunda categoría inglesa es el Bournemouth, con 18 unidades.

Una suerte similar corrió Enzo Roco en LaLiga de España. Por la quinta jornada del torneo hispano, el Elche empató 1-1 con el Levante, en el Martínez Valero. El zaguero nacional, titular en los duelos clasificatorios frente a Ecuador y Colombia, arrancó desde el inicio pero salió reemplazado en el minuto 77. Además, fue amonestado por protestar.

Lucas Pérez puso el 1-0 para el Elche en los 33′. La igualdad fue de José Luis Morales, en los 55′.

La formación del Elche ante el Levante. FOTO: ELCHE

El equipo propiedad de Christian Bragarnik está en la medianía de la tabla, con seis unidades. Solo registran un triunfo luego de cinco presentaciones.

En la Premier League, uno que no apareció fue Francisco Sierralta. El ex UC no fue citado en la victoria del Watford por 1-3 sobre el Norwich City, en duelo de ascendidos. En Turquía, Ángelo Sagal ingresó en los 36′ para el Gaziantep, que empató 1-1 con Sivasspor por la Superliga.