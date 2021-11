Ben Brereton: “Si mi madre es hincha de Colo Colo, entonces yo también apoyo a Colo Colo”

No cabe duda que Ben Brereton ha sido la gran revelación de la Roja durante este 2021. A días de los vitales enfrentamientos del cuadro de Martin Lasarte ante Paraguay y Ecuador, el delantero del Blackburn habló con la prensa chilena, oportunidad en la que abordó su experiencia en el equipo de todos y reconoció su cercanía con Colo Colo.

“Mi mamá es fanática de Colo Colo; si mi madre es fanática entonces lo apoyo”, dijo Brereton en conversación con TNT Sports. Sin embargo, después agregó: “Mi mamá no es una mujer tan futbolizada, pero el equipo que apoya mi familia es Colo Colo”.

El jugador de 22 años abordó también los próximos desafíos que tendrá con la selección chilena, los que serán claves pensando en las clasificatorias rumbo a Qatar 2022: “Jugaremos ante Paraguay, que ya los conocemos. Tenemos dos partidos fundamentales, somos un buen equipo y tenemos que trabajar muy duro para ganar. Espero en la próxima fecha clasificatorias podamos obtener buenos resultados”.

“Jugar por Chile me dio mucha confianza”

El artillero analizó sus primeros meses en la Roja. Admite que el cuadro nacional ha potenciado su carrera, lo que le ha ayudado en el Blackburn: “Definitivamente jugar por Chile me dio mucha confianza, estoy muy agradecido. Eso me da confianza para anotar con el Blackburn”.

Ben Brereton, en su debut oficial con la Roja, ante Argentina por la Copa América de este año. FOTO: THIAGO RIBEIRO/AGIF/AGENCIAUNO

Además, Ben recordó cómo fue el momento en que tomó la decisión de venir a jugar por Chile, y la emoción de su círculo más cercano: “Escuché de Chile y no lo dudé. Mi mamá lloró, se puso feliz, y la verdad es que nunca me he arrepentido. Me dijo que me iban a llamar gringo. Me encanta ir, el clima es muy bueno, cantan durante todo el partido, me encanta la comida y lo paso muy bien. Cuando voy a jugar disfruto y es un honor jugar ahí ”.

Por último, Brereton tuvo palabras para Alexis Sánchez y Arturo Vidal, y cómo ha sido su progreso dentro de la cancha con la Selección: “La primera vez fue bastante difícil, pero la segunda y la tercera no tanto. Los jugadores me hacen más fácil todo dentro de la cancha. Ambos jugadores (Alexis y Vidal) son fantásticos, cuando entrenamos aprendo mucho de ellos. Son verdaderos líderes, quieren ganar en todo momento”.