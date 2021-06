Betis fija en US$ 4,5 millones la cláusula de salida de Manuel Pellegrini

La clasificación del modesto Betis a la Europa League no ha dejado indiferente al mundo del fútbol. Humilde, ya que cuenta con el noveno presupuesto de LaLiga, con un límite salarial en torno a los 80 millones de dólares anuales, que no alcanza a ser la séptima parte de los gastos del Madrid, el más del torneo con US$ 574 millones anuales.

Un proyecto como los que le gustan a Manuel Pellegrini, el técnico del cuadro bético, un especialista en relanzar a equipos más sobrios y ponerlos en la elite del fútbol europeo. Esa, precisamente, es la virtud que ha abierto el apetito de las grúas europeas.

El Ingeniero tiene contrato hasta junio de 2023 con el elenco verdiblanco. Pero en la institución, a pesar de las trabas económicas de la pandemia y a la conformación de un plantel con más ingenio que dinero, no quieren perder al DT chileno, la pieza clave de este renacer del club de Heliópolis.

En ese escenario, cuando Pellegrini firmó por la escuadra andaluza, la directiva se adelantó al posible éxito de su adiestrador. De esa manera, estableció una elevada cláusula de salida. Así lo confirmaron a El Deportivo fuentes del cuadro verdiblanco.

“El técnico chileno está bien en Sevilla y le quedan dos años de contrato. Nosotros esperamos que se quede. Si algún club se lo quiere llevar en este momento tiene que pagar la cláusula de salida que corresponde a 4,5 millones de dólares. Si lo hacen al final de la próxima temporada, esa cifra bajará a la mitad”, dicen a El Deportivo en el club andaluz.

Everton y Fenerbahçe

Así, el éxito del entrenador santiaguino no ha pasado inadvertido. La semana pasada, el diario británico Daily Mail confirmó el interés del Everton de Inglaterra para llevar a Pellegrini de regreso a la Premier League, después de la partida de Carlo Ancelotti a Real Madrid.

Una información que confirman a El Deportivo desde el entorno del técnico, aunque establecen el punto de las conversaciones.

“Hace tres o cuatro años Everton ya se había contactado con el técnico chileno, cuando estaba en el fútbol chino. Ahora lo han llamado algunos intermediarios, pero nadie del club ha hecho una oferta formal”, dicen cercanos al Ingeniero, cuando el portugués Nuno Espírito Santo, ex Wolverhampton, está muy cerca suceder a Carletto en los Toffees.

Asimismo, aseguran que “Fenerbahçe de Turquía hace rato que quiere al chileno. Incluso el año pasado hicieron un ofrecimiento formal por sus servicios. Sin embargo, el DT prefiere quedarse en el fútbol español”.