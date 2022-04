En vivo: El valencia iguala el marcador ante el Betis de Manuel Pellegrini y Bravo en la final de la Copa del Rey

Manuel Pellegrini tiene la gran oportunidad de hacer historia con el Betis este sábado en la final de la Copa del Rey frente a Valencia. Para este importante partido, se espera que el arquero chileno Claudio Bravo sea titular en el conjunto dirigido por el ingeniero.

La final entre Betis y Valencia se disputará en el estadio La Cartuja. De ganar, los béticos sumarán su tercera Copa del Rey, trofeo que ya ganaron en 1977 y en 1975.

A juzgar por la ubicación en la tabla de LaLiga, Betis llega a esta final como favorito pues marcha en el quinto lugar con 57 unidades, todavía con esperanzas de alcanzar puestos de clasificación a la Champions League. Valencia, en tanto, se encuentra en el décimo puesto con 42 puntos.

Al respecto, el entrenador de Betis manifestó que el rótulo de favoritos “no me incomoda, porque no sé en base a qué se otorga ese cartel. Si es por la clasificación de LaLiga, sí llevamos unos pocos puntos más. Por plantel, creo que somos parecidos. Si somos favoritos, genial; si no, también. El equipo va a jugar exactamente igual”.

Pellegrini aseveró en conferencia de prensa que ganar la final “por supuesto que sería un logro muy importante. Los que vivimos en Sevilla notamos las expectativas, lo ansioso que están los hinchas después de tantos tiempo. Poder dedicarles un título sería un gran logro, también para nosotros. Es una ilusión que debemos ver reflejada con el rendimiento”.

Cuándo juega Betis la final de la Copa del Rey

El Betis de Manuel Pellegrini enfrenta a Valencia este sábado a contar de las 16:00 horas de Chile.

Dónde ver al Betis de Pellegrini

El partido entre Betis y Valencia será transmitido por DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD).

Donde ver Betis vs. Valencia por streaming

Real Betis vs. Valencia será transmitido en streaming DirecTV GO.