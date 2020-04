Bienvenido Front, entrenador jefe del remo chileno: “Ahora tenemos más tiempo para ser mejores, punto final”

Hace dos semanas que Bienvenido Front (63) vive solo en el CAR de Curauma. Ya no están sus pupilos del remo. Ni su familia, que sigue en España. Pero en su soledad no deja de pensar y repensar el futuro de las palas nacionales. Porque mientras se cobija, mira con desolación cómo día a día baja el agua del tranque La Luz, el campo de entrenamientos y competencias del remo y canotaje, dos deportes que por sí solos aportaron en Lima 2019 diez de las 50 históricas medallas chilenas.

¿Cómo ha llevado la cuarentena?

Pues como todos, haciendo cosas que por falta de tiempo no hacía, como leer de todo, viendo películas y haciendo poquito de deporte. Hablo todos los días con mi familia, mis amigos y la gente del remo. Es un problema preocupante, pero por suerte están todos bien.

¿En qué trecho del camino a Tokio encontró la pandemia a sus seleccionados?

A tres semanas de la clasificación, que iba a ser del 3 al 5 de abril en Río. Teníamos muchísimas posibilidades de clasificar dos botes. Y en mayo, la clasificación mundial en Lucerna, donde el dos sin de las Mellizas y algún bote más tenían posibilidades.

¿Complicó sus planes el Covid-19?

No, porque supimos reaccionar. Cuando las cosas no dependen de nosotros, debes rápidamente adaptarte y buscar otro objetivo. Siempre les digo esto: “es una oportunidad, porque los que somos un poquito más malos tenemos un año más de entrenamiento para ser menos malos”. Los más jóvenes se quejaban de que estos acontecimientos deportivos llegaban demasiado pronto. Pues ahora tenemos 365 días más para prepararnos bien. Esa es la lectura.

Demasiado positiva.

Es que no me queda otra. Lamentarse no sirve de nada. Las excusas las inventaron los perdedores y a mí no me gusta perder. Ahora tenemos más tiempo para ser mejores. Punto final.

¿Viene bien esta pausa, entonces?

La verdad es que sí. Siempre he dicho que la gran explosión del remo chileno, la que estamos trabajando hace seis años, se dará en Santiago 2023 y París 2024. Esos dos años se seguirán trabajando con la misma motivación. Y si el gobierno sigue aportando, no tengo ninguna duda de que así será. Tokio es solo una parada más para el gran objetivo, así que esta pausa no nos hace perder nuestro rumbo. Los chicos y yo estamos convencidos. A mis abuelos les pidieron ir a la guerra, pero a nosotros nos piden quedarnos en casa… Eso es lo que le transmito a los chicos. Hay que mirar siempre el lado bueno.

¿Se puede ser positivo cuando le están secando la pista?

Cuando Esval adquirió el tranque La Luz, se dijo que solo en casos de extrema necesidad iban a utilizar sus aguas. Ahora nos abrieron un poquito los ojos, porque la sequía está siendo muy fuerte, pero no he visto ninguna solución real. Solo veo que las empresas secan lagunas. Secaron Aculeo, Peñuelas y ahora están bajando el tranque La Luz. En apenas tres semanas ha sido mucho lo que han bajado las aguas de aquí. Evidentemente, las personas están primeros, eso nadie lo discute, menos con la pandemia, pero lo que me tiene preocupado es que cuando preguntas a Esval cuál es el plan B, no te responden, porque no lo tienen. Y lo que me dicen sus ingenieros y técnicos es que si no llueve van a seguir utilizando las aguas del tranque.

¿El plan B es que llueva?

Así parece. Será muy complicado para nosotros, porque quedaremos reducidos a tres o cuatro calles, de no más de 1.900 metros de largo, lo que no sirve para ninguna competencia oficial. No veo inversión para construir una desaladora para las industrias, ni un proyecto de canalización de las aguas del Río Aconcagua. La respuesta siempre es “que llueva”. Y lo peor es que lo que ahora es un problema solo del remo y el canotaje, terminará siéndolo para toda la gente que vive en Curauma. Ojalá llueva y de aquí a septiembre tengamos otra percepción, pero lo que en 2016 era sospecha ya es realidad. Estamos asustados, la verdad.

¿Cómo está la laguna?

Ya han utilizado 40 centímetros cúbicos más allá de la cuota. Los técnicos de Esval, calculan que sacarán 30 más. Esto tiene un efecto tremendo, porque la laguna ha bajado tres o cuatro metros ya, lo que nos afecta muchísimo. Ya no estábamos llegando al final de la pista, porque nos aparecían troncos debido a la baja de agua. Podemos seguir remando, pero no podremos competir. Es más, Chile tiene que comenzar a pensar que Curauma no será la opción para competir en Santiago 2023, porque no hay garantías. Es duro, pero es así.

¿Qué acordó con el COCh?

Nos manifestaron su preocupación en una reunión por videollamada. Nos dijeron que si el problema continúa, nos buscarán otro lugar donde entrenar. Es una pena, porque muchos deportistas estudian en esta región y no sabemos para dónde iremos. El sábado nos reunimos con las autoridades de la zona y agrupaciones vecinales y ambientalistas para ver qué va a pasar. La empresa se comprometió a dejar de extraer agua desde mayo y hasta la primavera. Solo queda rezar para que llueva. No hay plan B.