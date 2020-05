Bolados clama por Maxito

En la cancha, Marcos Bolados (24) ha sido uno de los puntos más altos de Colo Colo. Fuera de ella, no lo pasa bien. La situación de su hijo Maximiliano, de cinco años, es un gran dolor. El pequeño sufrió una asfixia al momento de nacer, dejándolo prácticamente en estado vegetal. El delantero y la madre de su hijo acusan de negligencia a los médicos de la Clínica Antofagasta, tal como lo revelaron el martes en Canal 13.

En diálogo con La Tercera, ambos entregan detalles del panorama que enfrentan, luego de que fuera rechazada la demanda contra el médico y el centro asistencial. “Es una injusticia tremenda la que estamos viviendo y espero que se haga justicia para que la corte nos ayude, porque no entendemos qué hicieron”, señala el atacante, quien comenta qué lo motivó a romper el habitual silencio que guarda ante los medios: “No soy de hablar mucho, pero tengo que hacerlo porque este es un tema que pasa de lo normal. Tengo que hacerlo saber para que vean qué está pasando de verdad. Espero que la Justicia actúe de una vez por todas”.

Tras conocerse la noticia, sus compañeros, que al igual que él están a la espera de resolver el conflicto salarial con Blanco y Negro, le entregaron muestras de apoyo. Incluso, Paredes le ofreció ayuda legal. “Estoy agradecido de corazón por las muestras de ayuda. El Tanque me habló y me brindó su apoyo, como muchos que lo han hecho. Habla bien de ellos como grupo”, comenta.

En la Segunda Región, Betzie López de Maturana, la madre de Maximiliano, llora: “Está casi vegetal y postrado. Se alimenta por una sonda y no tiene movilidad. La asfixia provocó un daño muy grave”.

El día del parto, Bolados se encontraba jugando por Antofagasta en Santiago ante Barnechea. “Recuerdo que ese día fui acompañada por mi hermana, quien no tenía hijos. Mi madre falleció cuando yo era chica y no tuve un apoyo o alguien que me enseñara. Siendo primeriza, la clínica me dejó sola. Luego, cuando me enteré de todo lo que sucedió, me dio mucha rabia y pena”, dice Betzie.

El doloroso episodio afectó psicológicamente a la joven, quien luego tuvo dos hijos más con su actual pareja. “Cuando iban a nacer mis niños, sentí bastante miedo, porque lo que viví fue algo terrible”, confiesa.

Marcos Bolados, junto al kinesiólogo Juan Covarrubias antes de la pandemia, con una camiseta muy especial para él, en la que sale su hijo.

El futbolista rescata la entereza de la madre de su hijo, con quien terminó su relación al año. “La mamá de Maxito y su familia son los que realmente se llevan todo el peso porque están con él en Antofagasta. A mí como padre me duele mucho. La herida siempre está y cada vez que lo veo me acuerdo de todo; de lo que pasó y de lo que está pasando ahora. Hay que ser fuertes”, señala.

Ella cuenta que nunca recibió explicaciones del ginecólogo, que reemplazó al titular, pues este se encontraba de viaje. “Yo me acerqué a la clínica y le pregunté al ginecólogo que me dijera qué pasó y me contestó que no se explicaban lo que pudo haber ocurrido. Él estaba muy relajado y siempre se lavó las manos. Y cuando nació el Maxi y se lo llevaron de urgencia, el doctor me dejó la ropita al lado mío. Pensé que había fallecido, porque nadie me daba información. Me dijeron ‘no sabemos qué pasó, pero va a estar bien’. Nunca dieron información real”, lamenta.

Bolados insiste: “Queremos justicia para Maxito y para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando. Hay personas que sufrieron lo mismo, el caso más reciente fue hace tres meses. Y lo bueno es que le estamos dando fuerza a mucha gente que no tenía los medios o no sabía qué hacer. Esa misma gente nos estaba buscando a nosotros. Salió algo que no esperábamos”.

Actualmente, hay una apelación en trámite en el Cuarto Juzgado de Letras de Antofagasta, en la que se insiste en que la corte no tomó en cuenta que hubo falta de personal y atención médica respecto del doctor; que tampoco hubo un control continuo durante el parte ni se decidió realizar una cesárea de urgencia.