Valtteri Bottas arrancará desde la pole en el Gran Premio de Sakhir. Con un cronómetro de 53′'377, el finlandés se impuso en la clasificación que se desarrolló este sábado en el circuito de Baréin y largará desde el primer puesto este domingo, en lo que será la penúltima carrera de la temporada.

Lewis Hamilton, quien conquistó el presente Mundial en el GP de Turquía, no participó luego de arrojar positivo por coronavirus. Su auto, eso sí, estuvo presente de todas formas bajo la conducción de George Russell. El inglés disputó su primera qualy con Mercedes y no defraudó. Llegó segundo, a solo 26 milésimas de Bottas, su compañero de equipo.

“Es una situación distinta, un nuevo compañero de equipo, pero siempre me centro en lo que hago yo y no malgasto energía en otros frentes. Estoy contento con estar en la pole, pero no ha sido mi mejor clasificación”, declaró a modo de autocrítica el mejor de la jornada tras quedarse con la pole.

El tercer puesto fue para Max Verstappen, de Red Bull, mientras que Charles Leclerc, de Ferrari, cruzó la meta en el cuarto lugar. Carlos Sainz, de McLaren, cerró en la octava posición.

El GP de Sakhir está programado para este domingo, desde las 14.10 horas de Chile.