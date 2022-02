Brayan Cortés sobre las críticas de Herrera: “No me calienta la cabeza”

Después de la caída de Chile contra Argentina en las Eliminatorias la única meta del equipo de Martín Lasarte era ganar contra Bolivia en La Paz. La lesión de Claudio Bravo contra la Albiceleste dejó abierta la competencia para que Sebastián Pérez y Brayan Cortés lucharan por el puesto de titular ante la Verde. Fue el portero de Colo Colo quien terminó tomando el cupo de titular y cumplió una brillante actuación pese a presentar dos dedos esguinzados.

Pero en la previa del encuentro hubo críticas hacia el colocolino. El exportero Johnny Herrera expresó en el programa Somos Técnicos de TNT Sports que “para mí el arquero era (Sebastián) Pérez. Cortés, a veces, es medio distraído en el arco”.

“Estar mal parado, en la altura, y que te pillen con un zapatazo de 40 metros, es fatal. Me gustaría alguien un poco más contenido”, complementó en su oportunidad.

Ya consumada la victoria de Chile, Cortés respondió a estos cuestionamientos. “Lo que diga cualquier persona, un referente como puede ser Johnny, no me complica, no me calienta la cabeza. Solo me concentré en el partido y en ganar”, indicó en ESPN Fútbol Show.

En cuanto al partido en La Paz sostuvo que “por ahí nos favoreció la lluvia, la cancha rápida, se sintió un poco menos la altura. Ya estábamos preparados, estaba feliz en ese momento, quería aprovecharlo. Se disfrutó y lo importante es que se ganó. Para mí es un orgullo representar a Chile, pero eso lo decide el profe, me tocó jugar y era disfrutar y aprovechar la oportunidad. Hay que estar atentos”.

También se refirió a la demora en el cambio cuando Claucio Bravo se lesionó contra Argentina. “No había cachado lo que pasaba con Claudio porque conversaba con un compañero y por ahí me llamaron para calentar. Por ahí nos demoramos más de lo normal, fue confuso, no sabía si iba a entrar o no. Claudio tuvo intenciones buenas que yo entrara calentito, no entrara atrasado”.

Por último, dio a conocer cuáles son las metas de la Roja de cara a las dos fechas restantes contra Brasil y Uruguay en las Eliminatorias. “Estamos mentalizados en terminar bien, con lo que nos toca en los últimos partidos y la ilusión de lograr el objetivo, pelear hasta el final. Independiente de lo que pase con los resultados, queremos ganar los partidos que quedan”.