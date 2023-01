Brayan Cortés y su futuro: “Tengo sueños de emigrar, pero estoy feliz en Colo Colo”

Colo Colo completó su cuarto día de pretemporada en Argentina a la espera de nuevos refuerzos y recuperándose del duro golpe que significó la partida de Juan Martín Lucero, un tema ingrato para el plantel. De hecho, Brayan Cortés prefirió no referirse a este asunto durante la conferencia de prensa que brindó. “Se ha hablado bastante, prefiero no hablar de ese tema. Ya se han dicho muchas cosas y prefiero no seguir alargando. Estamos enfocados en la pretemporada, en llegar en la mejor manera a los partidos y tener un lindo campeonato y un lindo año”, dijo.

En cuanto a los trabajos y objetivos, el arquero se mostró ilusionado y junto con decir que el objetivo siempre es ser campeón, desmenuzó los desafíos. “Lo primero es la Supercopa. Luego, tenemos el campeonato. Somos los campeones y tenemos que demostrarlo durante el torneo, y también está la Copa Libertadores, donde tenemos una linda oportunidad”, partió señalando. “En la Libertadores se nos quedó esa espina de que se nos escapó de las manos y esos detalles hay que mejorarlos, corregirlos y que no vuelva a suceder. El objetivo siempre es ir por más”, agregó.

Al ser consultado sobre si el plantel se había despotenciado, el iquiqueño lo negó. “Para nada. Se han ido jugadores que obviamente han dejado todo en el club, pero han llegado otros que se han incorporado de la mejor manera. Siempre lo he dicho, hay juveniles y caras nuevas que se van a ir agregando. Confío en cada uno de ellos, creo que hay que seguir”, expresó. “Los cuatro jugadores que han llegado se adaptaron de la mejor manera, saben lo que el profe quiere. Llegaron acá porque se lo merecieron toda la temporada pasada”, añadió después.

En cuanto a la llegada de Fernando de Paul, con quien luchará por un puesto, el meta se mostró contento. “Es una competencia sana. De Paul se integró de la mejor manera. Este es un grupo súper unido. Los jugadores que han llegado se adaptaron muy bien, los hemos recibido de muy buena forma. La pelea (por el arco) va a estar linda, se nos viene una gran temporada en que por ahí a todos nos va a tocar jugar”, destacó.

También se le preguntó por su futuro, luego de haber renovado su vínculo con el club. “Estoy acá muy feliz, orgulloso. Tengo sueños de emigrar, si se llegase a dar la oportunidad, pero eso lo decide el tiempo, mi estilo de juego y cómo me desarrollo en cada partido. Hay que seguir trabajando, hoy en día estoy muy feliz. Tengo contrato con Colo Colo”.